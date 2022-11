Nasce la birra al sapore di cozza, l’idea nel carcere di Taranto

Nasce a Taranto una birra chiara, un po’ salata, leggermente speziata, al profumo di mare e al sapore di cozza tarantina. E’ stata prodotta nel carcere di Taranto e avrà il marchio Birra Pugliese, diventato un simbolo per quei detenuti impegnati nel faticoso percorso di reinserimento sociale che comincia dietro le sbarre e prosegue, magari con un mestiere in tasca, una volta tornati in libertà.

Il progetto Riscattarsi con gusto, ideato e curato dal mastro birraio Espedito Alfarano, è stato avviato nella casa circondariale di Taranto, dove è nato un microbirrificio.

L’obiettivo di Riscattarsi con gusto è di formare i detenuti affinché, scontata la pena, possano cogliere un’occasione di lavoro, e di abbattere il rischio di recidiva.