Nasce in Italia YellowBlueHome il gruppo per offrire posti letto agli Ucraini, la Puglia la regione più “ospitale”

Lisa Pizzo Marcolens e alcuni suoi amici hanno creato il gruppo “YellowBlueHome” finalizzato a raccogliere tutte le disponibilità gratuite di posti letto e stanze per i cittadini ucraini in fuga dalla guerra.

Il gruppo Facebook YellowBlueHome (nome ispirato ai colori della bandiera ucraina) è nato il 1° marzo, a pochi giorni dall’invasione russa, per provare a mettere insieme domanda e offerta.

Il meccanismo è molto semplice e viene fatta una traduzione in ucraino per ciascun post in modo da arrivare più efficacemente ai destinatari.

E oggi raccoglie la disponibilità di 360 famiglie italiane, per un totale di 960 posti letto.

Tra le Regioni la più ospitale risulta essere la Puglia, dove si contano 50 offerte per un massimo di 141 posti letto. Seguono il Lazio con 40 offerte (97 posti), la Lombardia con 35 (80 posti), la Sicilia con 34 (92 posti) e il Veneto con 29 offerte (65 posti)