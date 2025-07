[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nasce il Manfredonia Jazz Festival: quattro giorni di musica, cultura e incontri

Manfredonia, 14 luglio 2025 – Dal 24 al 27 luglio la città di Manfredonia ospiterà la prima edizione del Manfredonia Jazz Festival, una nuova e ambiziosa rassegna musicale che accende l’estate sipontina con il linguaggio universale del jazz.

Quattro giornate, tredici eventi, tre location principali e decine di artisti: il festival unisce musica di altissimo livello, incontri culturali e una vera e propria immersione nel tessuto urbano e sociale della città.

Il programma, articolato tra concerti, jam session e dialoghi con gli artisti, si snoda tra la Terrazza Infopoint in Piazzetta del Mercato, Largo Diomede e il Piazzale di Santa Maria Regina a Siponto. Una formula itinerante e coinvolgente, capace di rendere la musica protagonista in ogni angolo della città.

I PROTAGONISTI DEL FESTIVAL

Ad aprire la rassegna, giovedì 24 luglio, sarà la Back on Street Band, che animerà le vie del centro, il porto turistico e Siponto al tramonto. In serata, il Daniele Sepe Ensemble, accompagnato dal bassista Davide Costagliola, proporrà “Jazz per Totò”, un viaggio musicale attraverso le colonne sonore dei film del grande comico italiano.

Il venerdì si accende con l’originale formula del Jazz Aperitif – piccoli ensemble nei locali del centro – e prosegue con la prima nazionale del progetto discografico Unisonus del batterista Antonio Cicoria. A chiudere la giornata, un suggestivo concerto notturno con il Nando Luceri Quintet a Siponto.

Sabato 26 luglio spazio al Mare Nostrum Jazz Project al tramonto, seguito dalla New Generation Wind Orchestra nel Chiostro di Palazzo San Domenico, con la partecipazione del baritono Emanuel Gatta e del pianista Michele Emanuele Pio Surgo. A chiudere la serata, una jam session aperta sotto le stelle.

Gran finale domenica 27 luglio: doppio appuntamento con il quartetto Uranik di Diletta Longhi e la Sound Center Big Band con ospite d’eccezione il sassofonista internazionale Gaetano Partipilo.

OLTRE IL PALCO: il jazz come libertà

A rendere unico il Manfredonia Jazz Festival è anche il format “Oltre il Palco”: ogni giorno, nella Terrazza dell’Infopoint, si terranno incontri pomeridiani con gli artisti per esplorare il jazz come linguaggio e strumento di libertà espressiva. Tra gli ospiti: Daniele Sepe, Antonio Cicoria, Mare Nostrum Jazz Project, Diletta Longhi e Gaetano Partipilo.

UN FESTIVAL PER LA CITTÀ

Il Manfredonia Jazz Festival è molto più di una rassegna musicale: è un progetto culturale pensato per valorizzare il centro urbano, stimolare l’offerta turistica e coinvolgere cittadini, turisti, giovani e appassionati di ogni età.

La direzione artistica – di Antonio Pio La Marca, Antonio Cicoria e Domenico Marasco – punta su un equilibrio tra talenti locali, progetti originali e grandi nomi del jazz italiano, per un’esperienza coinvolgente che guarda al futuro.

– Per aggiornamenti e programma dettagliato: Instagram/Facebook @manfredoniajazzfestival

– Info e contatti: 334.7461677 e manfredoniajazzfestival@gmail.com

Il Jazz arriva a Manfredonia. Preparati a viverlo da vicino.

Giovedì 24 luglio

Ore 19:00 Terrazza Infopoint Piazzetta del mercato.

OLTRE IL PALCO: Un dialogo sincero con chi vive il jazz come linguaggio e libertà.

Con Daniele Sepe Ensemble e Davide Costagliola

🕖 Ore 19:00 | Centro città, porto turistico

🎷 Back on Street Band

Parata musicale itinerante che apre il festival, animando le vie principali della città e il lungomare al tramonto.

🕘 Ore 21:00 | Largo Diomede

🎶 Daniele Sepe Ensemble e Davide Costagliola – “Jazz per Totò”

Concerto del celebre sassofonista Daniele Sepe, con jazz ensamble, sezione ritmica e il bassista Davide Costagliola. In programma colonne sonore dei film di Totò arrangiate in chiave jazz.

📅 Venerdì 25 luglio

Ore 19:00 Terrazza Infopoint Piazzetta del mercato.

OLTRE IL PALCO: Un dialogo sincero con chi vive il jazz come linguaggio e libertà.

Con Antonio Cicoria e Fabrizio Salvatore (Alfamusic)

🕖 Ore 19:00 | Vari locali del centro città

🍸 Jazz Aperitif

Piccole formazioni (duo/trio) si esibiscono contemporaneamente in diversi locali, creando un’atmosfera jazz diffusa al tramonto.

🕘 Ore 21:00 | Largo Diomede

🎼 Concerto di presentazione di Unisonus. Prima nazionale del nuovo progetto discografico di Antonio Cicoria

Quintetto formato da:

Antonio Aucello (sax), Roberto De Nittis (pianoforte), Antonio Tosques (chitarra), Aldo Vigorito (contrabbasso), Antonio Cicoria (batteria).

🕚 Ore 23:00 | Piazzale Santa Maria Regina (Siponto)

🎵 Nando Luceri Quintet

Live notturno di lounge jazz con il quintetto guidato da Nando Luceri.

📅 Sabato 26 luglio

Ore 18:00 Terrazza Infopoint Piazzetta del mercato.

OLTRE IL PALCO: Un dialogo sincero con chi vive il jazz come linguaggio e libertà.

Con Mare Nostrum Jazz Project

Ore 19:00 Terrazza Infopoint Piazzetta del mercato.

OLTRE IL PALCO: Un dialogo sincero con chi vive il jazz come linguaggio e libertà.

Con Antonio Pio La Marca, Emanuel Gatta e Michele Emanuele Pio Surgo

🕢 Ore 19:30 | Infopoint Piazzetta del Mercato

🌅 Jazz at Sunset – Mare Nostrum Jazz Project

Formazione composta da:

Mary Grace, Maria Grazia S. Poliseno (voce), Felice Lionetti (pianoforte), Marcello De Francesco (violino), Giovanni Mastrangelo (contrabbasso), Antonio Cicoria (batteria). Concerto jazz al tramonto.

🕘 Ore 21:00 | Chiostro Palazzo San Domenico

🎤 New Generation Wind Orchestra feat. Emanuel Gatta e Michele Emanuele Pio Surgo

Orchestra con special guest al pianoforte e la partecipazione del baritono Emanuel Gatta e del pianista Michele Emanuele Pio Surgo.

🕚 Ore 23:00 | Piazzale Santa Maria Regina (Siponto)

🎶 Jam Session

Jam session aperta.

📅 Domenica 27 luglio

Ore 18:00 Terrazza Infopoint Piazzetta del mercato.

OLTRE IL PALCO: Un dialogo sincero con chi vive il jazz come linguaggio e libertà.

Con Diletta Longhi

Ore 19:00 Terrazza Infopoint Piazzetta del mercato.

OLTRE IL PALCO: Un dialogo sincero con chi vive il jazz come linguaggio e libertà.

Con Gaetano Partipilo

🕖 Ore 19:00 | Terrazza Infopoint

🎷 Diletta Longhi “Uranik Quartet”

Concerto al tramonto del quartetto guidato da Diletta Longhi. Voce (Diletta Longhi), Francesco Mascio (chitarra), Giuseppe Sacchi (pianoforte), Antonio Cicoria (batteria).

🕤 Ore 21:00 | Palazzo San Domenico

🎺 Sound Center Big Band feat. Gaetano Partipilo

Grande chiusura del festival con una big band composta da:

5 sassofoni, 4 trombe, 3 tromboni, batteria, pianoforte, basso, chitarra e cantante.

Special guest: Gaetano Partipilo, sassofonista di fama internazionale.