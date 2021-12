Nasce Bibliostorie, il mensile della Biblioteca comunale di Monte Sant’Angelo

Il primo numero del mensile della Biblioteca “Ciro Angelillis” è dedicato a Giovanni Tancredi, verso il 150° anniversario dalla nascita che si celebrerà nel 2022.

In occasione della terza edizione della “Settimana dell’Educazione – Storia, cultura e tradizioni tramandate alle nuove generazioni” appena conclusa è stata inaugurato un nuovo progetto culturale, la nascita di #BiblioStorie, il mensile della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” promosso dall’Assessorato alla Cultura-Turismo-Istruzione e dai ragazzi del progetto di Servizio Civile Universale “Una biblioteca da vivere”.

Bibliostorie è una pubblicazione mensile creata dai ragazzi del Servizio Civile Universale in collaborazione con l’Assessorato alla cultura e istruzione del Comune di Monte Sant’Angelo e il coordinamento dell’Ufficio staff del sindaco, comunicazione e promozione.

“Siamo quattro operatori volontari e, per un anno, ci occuperemo del progetto “Una Biblioteca da Vivere”. Tra le diverse attività previste dal progetto, ci impegneremo a realizzare un mensile che tratti diverse tematiche inerenti la Storia, la cultura e le tradizioni della nostra comunità. In questo numero abbiamo cercato di abbozzare il ritratto di Giovanni Tancredi, uomo eclettico e poliedrico, che si occupò della nostra città sia da un punto di vista storico che sociale. Il primo numero, a lui dedicato, vuole inaugurare tutti gli appuntamenti e gli eventi volti a celebrare il 150° anniversario della sua nascita che celebreremo nel 2022” – spiegano Pietro, Laura, Anna e Manuel.

“Il 150° dalla nascita di Giovanni Tancredi è partito dalla Settimana dell’Educazione” – spiega l’Assessore alla cultura, turismo, istruzione, Rosa Palomba, aggiungendo che questa iniziativa ha – “L’intento di far tornare a rivivere un luogo come la Biblioteca attraverso eventi e proposte librarie e culturali, convinti sempre di più che la biblioteca sia un luogo da vivere a tutte le età e dove poter sfamare i diversi saperi”.

Nel 2022, infatti, Monte Sant’Angelo celebrerà il 150esimo anniversario dalla nascita di Giovanni Tancredi e in questo primo numero viene presentato un suo “ritratto”.

Tancredi, una delle personalità più influenti e celebri del nostro paese, diede un contributo fondamentale alla Città non solo come educatore, ma anche come storico, demologo e fotografo.

È possibile scaricare la rivista al seguente link: http://old.montesantangelo.it/turismo/BiblioStorie_1_dicembre21.pdf

Biblioteca comunale “Ciro Angelillis” di Monte Sant’Angelo

Aperta dal lunedì al giovedì ore 9-13/15,30-19,30 e il venerdì ore 9-13

tel. +39 0884 597207

www.montesantangelo.it