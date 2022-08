Nasce a Monte Sant’Angelo ‘Una scalinata di libri’

Dal 16 al 18 agosto 2022 a Monte Sant’Angelo, promosso dall’assessorato alla cultura e dalla Green Cave di FestambienteSud, la prima edizione, col titolo PAGINE DI PUGLIA, è dedicato a libri scritti da pugliesi o sulla Puglia.

S’intitola “Pagine di Puglia” la prima edizione di “Una Scalinata di Libri“, un piccolo festival del libro e dei lettori che l’assessorato alla cultura della città UNESCO di Monte Sant’Angelo e la Green Cave di FestambienteSud, centro culturale e libreria di Legambiente, promuovono per il 16, 17 e 18 agosto prossimi.

“Stiamo vivendo un momento di rilancio della lettura – dichiara l’assessore alla cultura e vicesindaca di Monte Sant’Angelo Rosa Palomba – che vede sempre più persone attente sia ai classici della letteratura che alle novità editoriali. Per questo abbiamo pensato, con la libreria della Green Cave, di iniziare l’esperienza di un festival estivo dedicato ai libri e ai lettori a beneficio dei cittadini e dei turisti di Monte Sant’Angelo, che è riconosciuta dal Ministero della Cultura come “Città che legge” e che vede la lettura come uno dei pilastri della candidatura di Monte Sant’Angelo a capitale italiana della cultura 2025. La prima edizione è dedicata agli scrittori pugliesi e ai libri dedicati alla Puglia“.

Protagonisti saranno cinque libri scritti da pugliesi, o che raccontano la Puglia, presentati nella suggestiva cornice della scalinata di via Maraldo, già location delle più recenti edizioni di FestambienteSud.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Monte Sant’Angelo e del direttore della Green Cave, il primo libro a essere presentato il 16 agosto alle ore 19, sarà “Un milanese di Puglia“, di Matteo Rivino, Andrea Pacilli Editore. L’autore, originario di Monte Sant’Angelo e da decenni trasferito a Milano, colloquierà con Pasquale Coccia, giornalista del il Manifesto anch’egli pugliese trapiantato nel capoluogo lombardo.

Il 17 agosto sarà la volta di due libri suggestivi: “Luce Incantata. Viaggio sentimentale attraverso il Gargano” dello scrittore garganico Antonio Motta, sempre edito da Andrea Pacilli Editori nella collana i Quaderni della Green Cave. Motta sarà accompagnata dalla scrittrice di talento Lucia Tancredi, pugliese di origine residente nelle Marche. Segue una sentita biografia dedicata a Guglielmo Minervini, politico, amministratore e intellettuale pugliese prematuramente scomparso, intitolata “Che la sera ci colga lottando“, scritta da Andrea Colasuono per le edizioni Mesogea. Alla presentazione interverranno l’autore e testimoni della vita e dell’opera di Minervini.

Nella giornata di chiusura, il 18 agosto, l’autore Donato Cassano presenterà il libro di poesie “La Puglia in 17 sillabe“, edito per i tipi Edizioni della Sera, una suggestiva antologia che racconta la nostra regione utilizzando la tecnica narrativa de haiku. A chiudere “Canto XI“, opera di un pugliese d’America, Jim Longhi, sodale di Arthur Miller e coprotagonista del racconto “Monte Sant’Angelo” che Miller pubblicò nel 1951, e recentemente tradotta da Cosma Siani e Mariantonietta di Sabato, che presenteranno il libro e pubblicata dalle Edizioni Lampyris.

Il Calendario completo di

UNA SCALINATA DI LIBRI 2022

“Pagine di Puglia”

16 AGOSTO – ore 19

saluti di apertura del sindaco di Monte Sant’Angelo

e del direttore della Green Cave

segue

Matteo Rivino

UN MILANESE DI PUGLIA

Andrea Pacilli Editore

incontro con l’autore e il giornalista Pasquale COCCIA

17 AGOSTO – ore 19

Antonio Motta

LUCE INCANTATA, viaggio sentimentale attraverso il Gargano

3° quaderno della Green Cave

incontro con l’autore e la scrittrice Lucia TANCREDI

Andrea Colasuono

CHE LA SERA CI COLGA LOTTANDO

Guglielmo Minervini. La vita. Il pensiero. E viceversa.

Edizioni Mesogea

incontro con l’autore e testimonianze.

18 AGOSTO – ore 19

Donato Cassano

LA PUGLIA IN 17 SILLABE

Edizioni della Sera

incontro con l’autore

Jim Longhi

CANTO XI

Edizioni Lampyris

incontro con con i traduttori Cosma SIANI e Mariantonietta DI SABATO

Tutti gli eventi sono a ingresso libero