Napoli, protestano le mamme: “Il giorno più buio per la scuola”

Protestano le mamme a Napoli contro la decisione di De Luca di chiudere le scuole fino al 30 ottobre. Si sono date appuntamento davanti alla sede della Regione Campania dopo un tam tam cominciato nella tarda serata di giovedì. “E’ il giorno più buio per la scuola”, è il testo di un manifesto che hanno portato per la manifestazione, insieme con i figli. Una quarantina di bus scolastici sta percorrendo le strade intorno alla sede regionale, in agitazione perché la decisione di De Luca ferma anche le loro attività lavorative.