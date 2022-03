MyGlamBoutique:  welcome to our metaverse!

La nuova realtà on-line, fondata nel 2021 dalle sorelle Francesca e Giulia Cusmano, coniuga perfezione fashion e tecnologia.

Esclusività ed innovazione sono le keyword attraverso il quale le due giovani imprenditrici mettono a frutto le proprie passioni oltre alle esperienze personali e professionali.

MyGlamBoutique è una piattaforma multimarca dedicata ai marchi emergenti/upcoming designer – italiani ed internazionali di nicchia e attenti alla sostenibilità – che vengono supportati a 360° attraverso soluzioni innovative 3D Real-Time in un processo di digital trasformation ma è anche molto altro.

Ai clienti, attraverso la boutique virtuale, viene offerta un’esperienza d’acquisto completa e interattiva (schede prodotto, acquisto diretto, made to measure, video e musica di sottofondo), unita alla possibilità di interagire con prodotti animati in 3D.

Ai brand, invece, la piattaforma mette a disposizione attraverso la collaborazione con Hologram Communication – tech company nata nel 2019 con la mission di integrare forme innovative di comunicazione visiva con le tecnologie più avanzate e main partner del progetto – un vero e proprio service provider. Fanno parte di questo pacchetto tutti i servizi e la tecnologia necessari per consentire il salto nel digitale, come per esempio la possibilità di creare un catalogo olografico, il primo realizzato in Europa, sfogliabile con la complicità di una colonnina e un sensore.

La boutique virtuale perfettamente integrata nel sito https://myglamboutique.co/, curata in ogni minimo dettaglio e declinata in diversi shade di rosa, si presenta come un piccolo universo tridimensionale (costruito con l’utilizzo di una tecnologia hight-tech 3D Cloud Streaming disponibile grazie alla partnership con Wide.VR software company) ed è facilmente navigabile da PC, Smartphone e Laptop.

Stay tuned and …. see you in the metaverse!

#MyGlamBoutique #Seeyouinthemetaverse