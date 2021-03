Musical “Il più grande spettacolo”

“Il più grande spettacolo” è il Musical che la Parrocchia propone a tutti coloro che desiderano cimentarsi con quest’arte teatrale, che porta avanti sulla scena non solo la recitazione, ma anche la musica, il canto e la danza. Tratto dal film “The Greatest Showman”, musical del 2017 diretto da Michael Gracey, scritto da Jenny Bricks e Bill Condon, il film ha come protagonista Hugh Jackman nel ruolo di Phineas Taylor Barnum, fondatore del Ringling Bros. e Barnum & Bailey Circus. L’opera cinematografica affronta temi e descrive la nascita dell’America moderna. L’accettazione del diverso è un tema molto presente, la storia che raccontiamo è un vero e proprio inno alla diversità, un omaggio a chi siamo.

Nell’ambito del progetto “Il Tempo ritrovato”, l’idea del Musical nasce con l’intento di porre l’attenzione necessaria sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso un adeguato sostegno al benessere psicosociale, mediante l’organizzazione di eventi artistici destinati ai giovani e ai minori, tali da stimolare, tra l’altro, diverse forme di apprendimento – potenziando e indirizzando energie creative ed alimentando, nel contempo, il gusto estetico e artistico -, e rendere la Comunità parrocchiale strumento attivo e responsabile di un processo di cambiamento del proprio territorio, favorendo la socialità, la condivisione fraterna e facilitando i rapporti interpersonali in una dimensione intergenerazionale.

La realizzazione del Musical, prevista per fine anno 2021, sarà preceduta:

per gli adolescenti e i giovani, da un percorso di formazione della durata di otto appuntamenti, uno al mese, che si terranno la Domenica dalle ore 20 alle 21. I temi che saranno affrontati nel percorso, sono tratti dagli otto brani musicali in preparazione per lo spettacolo, come di seguito descritti con le rispettive date degli incontri:

a. 18 Aprile: Artigiani dei sogni (A Million dream);

b. 23 Maggio: La vita: un capolavoro da costruire (Come Alive);

c. 20 Giugno: Vieni e vedi: la libertà di scegliere (The other side);

d. 18 Luglio: La felicità: l’eterno desiderio (Never enough);

e. 22 Agosto: Unità e diversità (This is me);

f. 19 Settembre: Destinati ad amare (Rewrite the stars);

g. 24 Ottobre: La luce che illumina gli occhi (From now on);

h. 21 Novembre: Tutto ciò che sei (The Greatest showman).

per i bambini, da laboratori ludico-artistici che avranno per oggetto le stesse tematiche sopra indicate, opportunamente riformulate ed adeguate all’età dei partecipanti e che saranno realizzati nel corso delle attività di Oratorio attualmente in programmazione.

Le audizioni cominceranno venerdì 9 aprile 2021, dalle ore 15.30 alle ore 17.30. I minori di anni 14, dovranno essere accompagnati e seguiti dai genitori.

I candidati dovranno esibirsi ad una delle audizioni:

cantando dal vivo con l’ausilio di una base musicale fornita dallo staff dal titolo “Il bacio di Klimt” , con il relativo testo . Sono ammessi anche cover o altri brani scelti dai candidati;

, con il relativo . Sono ammessi anche cover o altri brani scelti dai candidati; recitando dal vivo monologhi proposti dallo staff per i giovani e i bambini, tratti rispettivamente dal film “L’amore non va in vacanza” e dal libro “Il piccolo principe” ;

e dal libro ; ballare dal vivo con l’aiuto di un brano proposto dallo staff, dal titolo “Dynamite”.

In alternativa, a discrezione del candidato, è possibile inviare un breve video (max 2 min.) con la performance richiesta (canto, ballo e recitazione), a questo indirizzo WhatsApp.

Nello specifico lo staff cerca 80 persone tra personaggi principali, attori, ballerini, cantanti e comparse, che corrispondano ai profili di seguito elencati.

Nr. 54 giovani e adulti di età compresa tra i 16 e i 35 anni, di cui:

nr. 5 per il canto, la recitazione e il ballo (2 maschi e 3 femmine);

nr. 1 per il canto e la recitazione (femmina);

nr. 1 per la recitazione e il ballo (maschio);

nr. 11 per la recitazione (7 maschi e 4 femmine);

nr. 36 per il ballo (20 maschi e 16 femmine).

Nr. 26 bambini e ragazzi di età compresa tra gli 8 e i 15 anni, di cui:

nr. 1 per il canto, la recitazione e il ballo (maschio);

nr. 2 per il canto e la recitazione (1 maschio e 1 femmina);

nr. 2 per la recitazione e il ballo (2 femmine);

nr. 21 per il ballo (10 maschi e 11 femmine).

Le iscrizioni sono aperte da lunedì 1° marzo fino a sabato 3 aprile 2021.

Si prega di notare che la scadenza indicata è l’ultimo termine possibile. Tuttavia è possibile che la formazione del Casting termini prima della scadenza, per esempio quando sono stati trovati con successo gli attori giusti per tutti i ruoli pubblicati.

