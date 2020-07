Musica, teatro, libri, osservazione della volta celeste: al via Summer Park 2020

Al via il Summer Park 2020, la rassegna di eventi estivi promossi da Parcocittà in collaborazione con la Fondazione Monti Uniti di Foggia. Il cartellone estivo è stato presentato stamane in conferenza stampa alla presenza di Rita Amatore e Simona Padalino del coordinamento di Parcocittà; Roberto Lavanna, componente del cda della Fondazione dei Monti Uniti di Foggia; Giuliano Volpe, presidente della Fondazione Apulia Felix, una delle 4 realtà che compongono l’Ats Parcocittà.

Grande attesa per la rassegna cinematografica in collaborazione con l’Altrocinema Cicolella, Sale di Città, Cinemafelix e Lettere Meridiane. Non mancheranno gli appuntamenti con l’osservazione della volta celeste ad opera del Gruppo Astrofili Dauni, il 24 luglio con “Occhi su Saturno” e il 10 agosto con la “Notte delle Stelle”. Grande protagonista sarà anche la musica, con concerti di musica classica, rassegna jazz e concerti per giovani. Il teatro vedrà numerosi spettacoli: dal 17 luglio al 31 agosto 2020, sul palco dell’anfiteatro di Parcocittà, andranno in scena 8 spettacoli teatrali promossi e sostenuti dalla Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e organizzati dal Coordinamento Teatri Indipendenti del capoluogo dauno. Nato con l’obiettivo di ridare slancio al settore dello spettacolo dal vivo duramente colpito dall’emergenza sanitaria, il progetto, inserito nel cartellone estivo di Parcocittà (che sarà presentato ufficialmente tra qualche giorno), prevede 4 appuntamenti dedicati al teatro famiglia e 4 riservati al teatro serale, tutti gratuiti, con le migliori produzioni della Piccola Compagnia Impertinente, del Teatro dei Limoni, del Piccolo Teatro e del Teatro della Polvere. Una bella sorpresa per i bimbi sarà rappresentata dallo spettacolo “Il fiore azzurro” di Daria Paoletta, che con la compagnia Burambò farà un bel regalo a tutti gli appassionati di Teatro per famiglie il 7 settembre.

“Siamo contenti di dare il via ufficialmente ad una rassegna di eventi che va incontro ai gusti di tutti, dagli adulti ai bambini. Parcocittà non si ferma”, sottolinea Simona Padalino. “Abbiamo lavorato anche durante il Covid 19, attraverso laboratori a distanza, rimanendo vicini alle famiglie. Siamo orgogliosi di aver riaperto dal 15 giugno e di aver organizzato un bel cartellone estivo”, ha dichiarato Rita Amatore, mentre per la coordinatrice della Rete Educativa Penelope, Lucia Rinaldi, “Parcocittà rappresenta per noi un filo verde che unisce le scuole. La Rete Educativa Penelope ha creato un legame importante tra gli istituti, e questo calendario rappresenta un prolungamento delle cose belle che si fanno in questo Centro”. Roberto Lavanna ha messo in luce che “la Fondazione ha contribuito a diverse attività e iniziative svoltesi negli anni a Parcocittà. Usciamo da un periodo difficile, in particolare per il settore artistico. Parcocittà rappresenta un fiore all’occhiello di questa città, è un presidio culturale e di legalità di cui Foggia ha tanto bisogno”. Giuliano Volpe per la Fondazione Apulia Felix ha sottolineato l’importanza di Parcocittà: “Molti ci dicevano che questa operazione sarebbe durata poco, invece si è fatta e ha funzionato. Questo cartellone estivo, con la sua capacità di rivolgersi a più persone e più target, è la manifestazione sempre più evidente dello spirito culturale e civile che anima questo posto. Auspico un partenariato pubblico-privato sul futuro di questo posto. C’è spazio per tutti, l’importante è fare l’interesse comune”. Summer Park 2020 annovera il sostegno degli sponsor Lobozzo Gelati e Rosso Gargano.