Musica nelle Corti di Capitanata: appuntamenti dell’ultima settimana

Si avvia alla conclusione la 25esima edizione di “Musica nelle Corti di Capitanata”, la rassegna del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” di Foggia che mette insieme studenti e docenti. Ecco i concerti dell’ultima settimana.

Lunedì 19 luglio terzo e ultimo appuntamento con “Giovani talenti in concerto”: in scena Gabriella Russo (pianoforte), Gabriele Lamparella (fisarmonica), il duo composto da Giulia Cicerale (violino) e Michael Berardi (pianoforte), e il duo Rita Di Perna-Michael Berardi (flauto e pianoforte) che eseguiranno la Sonata n. 14 in do diesis minore di Beethoven, la Sonata n. 1 per fisarmonica di ViatcheslavSemionov, la Sonata n. 3 in re minore-op. 108 di Brahms e la First Sonata di BohuslavMartinu.

Mercoledì 21 luglio sarà la volta de “La dolce Guitar”: la chitarra di Gian Marco Ciampa accompagnerà gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle molteplici sfaccettature dello strumento con brani di FraciscoTarrega, Heitor Villa-Lobos, Carlo Domeniconi, Manuel Ponce e Giulio Regondi.

Ultimo appuntamento della stagione venerdì 23 luglio con il Galà Lirico Sinfonico. Ad esibirsi saranno i soprani Carmen Aurora Bocale, Valentina Dell’Aversana, Denise Graziano e Rossana Stoico; il mezzosoprano Federica Coco e i baritoni Fabrizio Crisci, Emanuel Gatta, Fernando Napolitano.Il programma scelto per il Galà sarà un’antologia di arie, duetti e ouvertureestratti da opere di varie epoche storiche (dalla primametà del 1700 fino alla seconda metà del 1800)e della scuola sia italiana che tedesca. Ad accompagnare i cantanti sarà l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio diretta dai Maestri Nicoletta Basta, Federica Fornabaio, Simone Gambaro, Michele Gravino, Teresa Laera, Angelo Manzara e Antonio Russo. Il tutto impreziosito dai testi di Laura Ippoliti letti da Marilina Tenace.

Durante il Galà, inoltre, verranno assegnati la borsa di studio intitolata allo studente del Conservatorio Giuseppe Graniero e il “Premio Corti di Capitanata” giunto alla sua terza edizione e che darà al vincitore (scelto fra i sette studenti che hanno suonato negli appuntamenti de “Il Solista e l’Orchestra”) la possibilità di suonare in un recital degli “Amici della Musica” di Foggia e con l’Orchestra Filarmonica Pugliese.

Iconcerti – totalmente gratuiti – saranno fruibili in doppia modalità: con posto assegnato per chi ha prenotato sulla piattaforma Eventbrite (tutti i concerti sono sold out) oppure – grazie al supporto tecnico della Warning Film – comodamente da casa seguendo la diretta streaming in HD suhttps://www.livego.it/conservatorio-umberto-giordano.

Gli eventi inizieranno alle ore 21.00 con ingresso alle ore 20.15.

Sono previsti accrediti per la stampa.