‘Musica Leggerissima’ dopo quasi un anno diventa una hit spagnola dal titolo ‘Musica Ligera’

La canzone “Musica Leggerissima”, degli artisti italiani Colapesce e DiMartino, ha già una sua versione in spagnolo. È stata presentata alla fine di novembre ed è cantata dall’artista spagnola Ana Mena. La cantante, originaria di Estepona (Malaga), ha un certo successo in Italia a seguito della sua collaborazione nel 2019 con Fred De Palma nella canzone “Una volta ancora” ed ha voluto ringraziare i suoi fan con questa cover in spagnolo.