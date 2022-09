Musica ed emozioni con Silvia Mezzanotte e l’orchestra “Suoni del Sud” a Monte Sant’Angelo, il video

Cosi Scrive Silvia Mezzanotte sui social “E così, dai 30 gradi di Tunisi di stamattina siamo passati ai 12 gradi di Monte Sant’Angelo, che in realtà mi sono sembrati 40, per l’accoglienza e l’amore con cui mi avete applaudita. Con me la meravigliosa orchestra Suoni del Sud del maestro Gianni Cuciniello. Ringrazio uno per uno questi ragazzi eroici per la temperatura con cui hanno suonato… Al pubblico presente posso dire solo Grazie Monte Sant’Angelo“