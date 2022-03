Museo Diocesano aperto fino alle ore 12 per questa prima domenica di primavera

Buongiorno Manfredonia. Un consiglio per questa prima domenica di primavera per cittadini e turisti.

Dalle ore 10 alle 12, venite a visitare lo straordinario Museo Diocesano, un vero e proprio gioiello di storia e cultura millenari aperto gratuitamente in occasione delle giornate “Primavera” del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Un viaggio nel tempo imperdibile accompagnati dai giovani e preparatissimi Ciceroni della 4 E del IISS Galilei Liceo Classico Aldo Moro e Liceo Scientifico G Galilei che ho avuto modo di conoscere ed apprezzare molto ieri pomeriggio assieme al nostro Vescovo Padre Franco Moscone, all’Assessore comunale Antonella Lauriola, all’Arch. Antonello D’Ardes, al Direttore del Parco Archeologico di Siponto Francesco Longobardi, alla consigliera provinciale Liliana Rinaldi ed al consigliere comunale Francesco Riganti (docenti referenti del progetto “Apprendisti Ciceroni” il Dirigente Pietro Aucello, Matilde Lauriola, Apollonia Rinaldi, Elisabetta Starace, Laura De Palo).

Il Museo Diocesano di Manfredonia, è una ricca testimonianza di un lungo percorso artistico, culturale e spirituale di una delle Diocesi più antiche d’Italia “le cui radici affondano in età apostolica”. La galleria conta sette spazi espositivi ad ognuno dei quali è stato dato un nome in base ai reperti contenuti, unici nel loro genere.

Queste giornate devono diventare non più eventi straordinari ed occasionali, ma opportunità quotidiane per la città per vivere di cultura e turismo mettendo a frutto (anche da un punto di vista occupazionale) il sapere e le capacità dei nostri GIOVANI TALENTI ed i tanti tesori del nostro patrimonio da rendere sempre accessibili, fruibili ed in rete tra loro. É questa la via per futuro di Manfredonia.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia