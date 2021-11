“Museo del Mare, mi auguro sia la prima inaugurazione della prossima amministrazione”

“Mi auguro con tutto il cuore che la prima inaugurazione della prossima amministrazione possa essere quella del Museo del Mare, un sogno che accompagna molti sipontini da oltre vent’anni”. Queste le parole della candidata sindaco Maria Teresa Valente dopo aver visitato l’istituendo museo con una delegazione delle liste CON Manfredonia e Manfredonia Democratica che l’appoggiano in questa competizione elettorale.

Caldeggiato da diversi anni dal Centro Cultura del Mare A.P.S. di Manfredonia, il Museo del Mare è ormai pronto, grazie alla tenacia del presidente Giovanni Simone e dei soci del centro, ma anche dei tanti donatori che hanno creduto in questo meraviglioso progetto.

La funzione del museo, ubicato in un’ala dell’istituto alberghiero Lecce (ex Liceo Classico), a pochi passi dalla Rotonda, sarà quella di offrire un contributo alla conoscenza di un’attività preminente, quella del mare, che ancora oggi, nonostante il suo ridimensionamento, caratterizza l’economia della città di Manfredonia.

Centinaia di pezzi museali sono stati raccolti e catalogati ed un pool d’imprese private, ognuna per le proprie competenze, ha preso a cuore il progetto del museo, credendo nella meritevole ed utile iniziativa culturale ed offrendogratuitamente un contributo di lavoro per giungere al traguardo.

“Seguo da anni come giornalista questo bellissimo progetto che ora si appresta a diventare realtà. Grazie al Museo del Mare e alle centinaia di conchiglie, libri, modelli d’imbarcazioni e tanti altri preziosi reperti qui esposti, Manfredonia può recuperare la cultura marinara che le appartiene. La nostra città deve ripartire dalle sue tradizioni, un bagaglio di vita e memoria storica a cui non dobbiamo mai rinunciare per poter guardare al futuro con consapevolezza”, ha dichiarato Maria Teresa Valente.

