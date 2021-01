Mulino Bianco dedica gli “Abbracci” agli infermieri

Da qualche giorno sono presenti sugli scaffali dei supermercati italiani degli Abbracci con una confezione speciale, “Questi abbracci sono per loro” si legge sulla confezione dei famosi biscotti “Abbracci” del Mulino Bianco. Si tratta di un regalo a tutti gli infermieri che sin dall’inizio della pandemia (e da sempre) hanno rischiato la vita per salvare gli altri. Il ricavato della vendita di questi biscotti, infatti, sarà utilizzato per sostenere gli infermieri e le loro famiglie.

Gli infermieri sono sempre a rischio di contagio e sono sempre nella preoccupazione di poter infettare senza volerlo persone care, genitori, figli e conviventi.

Per questo motivo, la Mulino Bianco ha pensato di dedicare una edizione limitata di abbracci nel mese di gennaio agli infermieri italiani.