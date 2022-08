Muffin senza lattosio con confettura di mirtilli e gocce di cioccolato: la ricetta di Nonfacciodolci.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Porzioni: 12 muffin

Senza lattosio

INGREDIENTI

3 uova

120 g zucchero a velo (lo preferisco ma va bene anche lo zucchero semolato)

100g di olio di semi di girasole

150 g di amido di mais (l’impasto risulterà più soffice)

150 g di farina 00

1 bustina di lievito

1 bacca di vaniglia (la preferisco nettamente alla vanillina)

120 g di yogurt alla vaniglia lacto free

130 di yogurt greco bianco lacto free

1 bustina di lievito per dolci

confettura di mirtilli

gocce di cioccolato q.b.

PROCEDIMENTO

Unisci uova, zucchero, olio di semi e mescola. Aggiungi lo yogurt alla vaniglia, lo yogurt greco, le polveri, la bacca di vaniglia e una bustina di lievito.

Dividi l’impasto e in uno aggiungici le gocce di cioccolato. Riempi 2/3 dei pirottini per muffin con l’impasto con gocce di cioccolato e decora con altre gocce di cioccolato prima di infornare.

Riempi 2/3 di pirottini per muffin con l’impasto base e aggiungici un cucchiaino di confettura per ciascun muffin.

Forno statico preriscaldato, 190 gradi per 20 min e, PRONTI!

CONSIGLIO

Montare le uova con le fruste ti aiuterà ad ottenere un impasto ancora più soffice!

Hai realizzato questa ricetta?

Tagga @ilsipontino e @todofood.it su Instagram e usa l’hashtag #TodoFood

Hai realizzato questa ricetta?

Like us on Facebook