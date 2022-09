Muffin al limone: la ricetta di Costanza.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette dolci, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

INGREDIENTI

330 g di farina 00

220 g di zucchero

100 g di burro (oppure 70 g di olio di semi)

140 ml di latte

due uova medie

una bustina di lievito vanigliato

un limone biologico (la scorza e il succo)

tre cucchiai di limoncello (in alternativa il succo di limone)

zucchero a velo per guarnire

OCCORRENTE PER LA PREPARAZIONE

Pirottini di carta per chi possiede la teglia del muffin, altrimenti pirottini in alluminio o di carta forno con il bordo rinforzato

PROCEDIMENTO

Dopo aver preparato tutti gli ingredienti sul piano lavoro iniziare la preparazione dei muffin al limone accendendo il forno 200° modalità statico così al termine della preparazione sarà giunto a temperatura

Sbattere per alcuni minuti le uova con lo zucchero utilizzando una frusta, aggiungere l’olio oppure il burro sciolto precedentemente a bagnomaria o nel microonde, il latte

Mescolare bene gli ingredienti aggiungendo la farina, il lievito setacciato e infine il succo di limone oppure il limoncello e la scorza del limone grattugiato

Versare due cucchiai di pasta all’interno di ogni pirottino (importante perché non siano pieni fino all’orlo altrimenti i muffin non cresceranno all’altezza ma tenderanno ad appiattirsi)

Cuocere i muffin in forno preriscaldato a 200° per i primi cinque minuti e successivamente abbassare la temperatura a 180° e proseguire la cottura per altri 15 minuti circa, dipende dal forno (controllare la cottura all’interno all’interno del muffin con uno stuzzicadenti)

