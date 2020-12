MSA: “No alla chiusura del convento San Francesco d’Assisi”

Nella seduta odierna del #ConsiglioComunaleMSA è stata approvata – all’unanimità – la Deliberazione avente ad oggetto l’atto d’indirizzo con cui si demanda al Sindaco la predisposizione di ogni azione utile al fine di evitare la chiusura del Convento “San Francesco d’Assisi” di Monte Sant’Angelo. “I Padri della comunità francescana hanno rappresentato negli anni – e lo sono tuttora – un importante punto di riferimento per tutti i cittadini bisognosi ai quali non hanno mai negato ciò di cui necessitavano”

– ha spiegato il Presidente del Consiglio comunale, Giovanni Vergura, aggiungendo che – “Per tale motivazione, certi di rappresentare il sentimento di tutta la Città e di concerto con il Sindaco e i Capigruppo, si è inteso investire della tematica l’intero Consiglio comunale. Siamo consapevoli che sarà molto difficile far modificare la decisione agli organi preposti, ma non vogliamo arrenderci e intendiamo esperire ogni azione utile al fine di non consentire la chiusura del Convento di ‘San Francesco d’Assisi’”.