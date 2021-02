MSA: “48 attualmente positivi”. Cala drasticamente il numero degli attuali positivi Covid

48 attualmente positivi.

29 deceduti.

502 guariti.

Monte Sant’Angelo, quindi, nel Bollettino regionale è nella fascia 21-50 contagiati.

Le cose stanno migliorando finalmente, anche se le notizie che continuano ad arrivare non sono delle più confortanti per via delle “varianti”.

Non dobbiamo quindi abbassare la guardia perché la strada è ancora molto lunga e in salita.

Intanto è quasi terminata la prima fase della vaccinazione e prosegue regolarmente la registrazione degli over 80 per la seconda fase.

A breve avremo una discreta percentuale di popolazione vaccinata.

Mi raccomando con tutti voi: rispettate le regole e fate attenzione alle persone più fragili, vinceremo questa battaglia solo con il buon senso e la responsabilità di ognuno di noi.