Movimento 5 Stelle: “È legge la “SalvaMare”, finalmente un mare più pulito”

L’ambiente è sempre stato un tema nevralgico di tutte le nostre iniziative politiche, una

nostra stella.



Dopo aver vinto la battaglia per la sua tutela costituzionale, grazie alla caparbietà del

nostro ex ministro Costa, da oggi avremo uno strumento in più per proteggere mari, fiumi

e laghi dei nostri territori da rifiuti di ogni genere.



Difatti, presto questi rifiuti potranno essere raccolti e depositati gratuitamente nelle isole

ecologiche predisposte, nelle apposite aree, dalle Autorità portuali.



Come gruppo politico abbiamo ascoltato e accolto più volte le lamentele dei pescatori,

impossibilitati a rimuovere rifiuti dal mare in quanto il loro contributo costituiva addirittura

reato. Avendo, inoltre, organizzato iniziative per la tutela del mare (ultima in ordine

cronologico quella di pulizia delle scogliere della nostra città) siamo felici di questo grande

risultato.



Grazie Ministro, da oggi potremo vivere in una città costiera con un mare più pulito per

merito anche dei pescatori amici del mare!



MoVimento 5 Stelle Manfredonia