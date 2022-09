Mousse salata di ricotta con gamberi e carciofo: la ricetta di Anna Remondina.

Ecco gli ingredienti e il procedimento.

Tipo di ricetta: Ricette antipasti, TodoFood

Cucina: Italiana

Difficoltà: Facile

Porzioni: 4

INGREDIENTI

Per la mousse

200 g di crema di latte al 30% di grassi

80 g di ricotta di vaccino ben scolata

q.b. di buccia lime

q.b. di sale fino

q.b. di pepe macinato

Per condimento manzancolle

8 pezzi di manzancolle già cotte e pulite

5 g di olio d’oliva

1 lime succo + buccia

q.b. sale fino

di pepe macinato

Per finitura

1 carciofo tagliato a fettine sottili già pulito e messo con acqua e limone per non far diventare nero

4 rametti di menta fresca

OCCORRENTE PER LA PREPARAZIONE

Sac a poche

PROCEDIMENTO

Montate la panna e metterla da parte

Mescolate la ricotta con buccia di lime grattuggiata, sale e pepe

Mescolate la panna con la ricotta con una spatola dal basso verso l’alto senza far smontare e mettere la mousse in una sac a pache (se non la servite subito la potete conservare in frigorifero fino al momento del bisogno)

Prendere un piatto di portata e mettere al centro un po’ di mousse

Decorate con 2 manzancolle, 2 fettine di carciofo crudo, ancora della buccia di lime e la foglia di menta

CONSIGLIO

Variante: potete usare anche la ricotta di pecora se vi piace o di bufala e per il pesce potete usare anche delle cozze

