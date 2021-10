Motocross Uisp Foggia, bella realtà

MOTOCROSS UISP FOGGIA BELLA REALTA’

Si è appena conclusa la stagione di motocross UISP aps con belle soddisfazioni per i piloti MX della CAPITANATA, IL 2/3 OTTOBRE una folta rappresentanza insieme ad altri piloti della Regione Puglia e Regione Basilicata hanno partecipato al trofeo delle REGIONI, svoltosi a Ponzano di Fermo nelle Marche, due giorni intensi di attività dove i nostri giovani piloti hanno aggiunto un altro tassello di esperienza.

Questi i partecipanti pugliesi alla manifestazione:* Cagnazzo Michele cat. Agonisti MX1 ASD Racing Off Road di ASCOLI SATRIANO(FG);* Muscillo Gaetano CAT. MX1 ASD We Can Fly Monti Dauni DELICETO(FG);* Corvino Antonio cat. AMX2 Esperti ASD Racing Off Road di ASCOLI SATRIANO(FG); * Nicolo lomartire cat. Agonisti MX2 di Taranto;* Gianpaolo Lucaselli cat. Agonisti MX2 motoClub Crispiano (TA);* Cesare Serra cat. Amatori MX2 motoclub Crispiano (TA);* Gaetano Morlino cat. Amatori MX2 Wecanfly Montidauni DELICETO (FG)

Orazio FALCONE, Presidente del comitato Territoriale UISP aps di FOGGIA: ‘Abbiamo rivitalizzato la categoria grazie ad un dirigente del settore, GAETANO MUSCILLO, che tiene tanto a cuore l’attività, tanto da dare una vera e propria struttura tanto quanto merita, perché il motocross non è seconda a nessuna.

Gaetano è responsabile Regionale del Motocross UISP ed ha tutte le caratteristiche per portarla a livelli altissimi ma lamenta le scarse strutture presenti. Questa è una attività che vede coinvolti un numero sempre maggiore di soci giovani e non, il mio appello alle Autorità preposte, Amministrazioni Locali, Provinciali e Regionali è quello di cercare di essere più sensibili a questa categoria di attività destinando terreni ed incentivando nel costruire piste dove questi ragazzi potersi allenare(oggi in provincia solo una a norma) in modo tale si possa evitare di utilizzare parchi o terreni non a norma, che a volta risultano anche molto pericolosi, altro appello lo rivolgo ai ragazzi che praticano questo sport ma non scelgono le piste per allenarsi, sottolineo che la pista è forma di tutela, assistenza e assicurazione.



Prima del trofeo delle regioni tutti i Piloti hanno partecipato a 6 tappe interregionale (PUGLIA/BASILICATA) dove ben 5 sono risultati vincitori i Piloti della Capitanata, come si evince da elenco:CAT. MINICROSS ESPERTI 85: MUSCILLO Antonio CAT. MINICROSS 65: FERRI Antonio Pio;CAT. HOBBY MX1: VILLANI Stefano Pio;CAT. AMATORI MX1: MUSCIO Alessandro;CAT. MX1 ESPERTI: CAGNAZZO Michele.Tutti gli altri partecipanti hanno ben figurato, piazzandosi nelle primissime posizioni, rappresentando alla grande il nostro territorio.

COMITATO TERRITORIALE UISP APS FOGGIA MANFREDONIA