L’Associazione Italiana Amici del Presepe – Sede di Candela/Sant’Agata di Puglia, ha ripreso la sua attività, dopo il periodo buio della pandemia, allestendo in occasione del Natale la XIV mostra di arte presepiale, con il patrocinio della Regione Puglia e del Comune di Candela. Il visitatore apprezzerà la creatività e la lavorazione di materiali semplici delle opere esposte. Quest’anno sono esposti dei presepi con personaggi che rappresentano la quotidianità dell’ attuale momento pandemico. La mostra organizzata dal Presidente della sede AIAP Savino Freda e dai soci riproducono nei diorami scorci di Candela e di Sant’Agata di Puglia, le chiese e gli angoli paesaggistici più suggestivi dei Monti Dauni. .

La mostra si trova presso la sala “ Ex OMNI”, in piazza, Corso Vittorio Emanuele III a Candela e sarà inaugurata il 4 dicembre dal Presidente della sede AIAP Savino Freda e dal Sindaco di Candela Nicola Gatta e resterà aperta fino al 6 gennaio 2022. Le aperture feriali sono dalle ore 18.00 alle 20.00 mentre nei giorni festivi dalle ore 11.30 alle 12.30 e dalle 17.00 alle 20.30.