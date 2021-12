Mostra del Presepio a Manfredonia

Dopo la forzata Mostra “Social” del Presepio dello scorso anno a causa delle restrizioni per il Covid- 19 l’Associazione Italiana Amici del Presepio Sede di Manfredonia è lieta di annunciare che celebrerà “in presenza” il traguardo della XXV edizione della tradizionale Mostra del Presepio. Nella centralissima location di Corso Manfredi 254 presso il salone del Centro di Accoglienza “Anna Castigliego” (adiacente alla Chiesa di Santa Maria Stella Maris) la storica Associazione torna con una mostra tematica particolare: il racconto Biblico.

Attraverso i diorami artigianali, i presepisti sipontini riproducono le scene che vanno dalla Creazione del mondo e dell’uomo alla risurrezione del Signore, passando per il diluvio universale, la torre di Babele, Abramo ed il sacrificio di Isacco, la vita e le gesta di Mosè, la costruzione del Tempio di Salomone e la storia di Gesù.



Un racconto coinvolgente ed emozionante del tutto inedito per celebrare la maestria degli amici del presepio sipontini che da ben 25 edizioni animano e rendono più suggestiva l’atmosfera natalizia della nostra città.



Una mostra, voluta con forza da tutti i soci nonostante le tante avversità. Dalle restrizioni dovute alla pandemia che hanno di fatto fermato quasi tutte le attività dell’associazione da quasi 2 anni (corsi, concorsi, laboratori ecc…) alla perdita della sede sociale lo scorso 10 ottobre per la non rinnovata concessione dell’immobile operata dal Comune di Manfredonia.

L’evento richiama ogni anno migliaia di visitatori, catturando l’emozione di grandi e piccini per questa antica tradizione che i presepisti portano avanti con tenacia e passione per trasmettere i valori insisti nel presepe, ovvero amore e fratellanza.



L’inaugurazione avrà luogo mercoledì 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, alle ore 12:15 alla presenza di S.E.R. Padre Franco Moscone, Arcivescovo di Manfredonia- Vieste- San Giovanni Rotondo e delle autorità civili.



La Mostra resterà aperta tutti i giorni, nei giorni feriali dalle 18 alle 20:30 e nei giorni festivi dalle 10:30 alle 13 e dalle 18 alle 21. Saranno possibili visite su prenotazione (anche per scolaresche), all’evento gestito nel rispetto delle normative vigenti anti Covid sarà possibile accedere obbligatoriamente esibendo il Green Pass.

