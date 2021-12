Morto Toni Santagata, l’autore di “Quant’è bello lu primm’ammore” ci lascia a 85 anni

Un altro grande ci ha lasciati: è morto Antonio Morese, in arte Toni Santagata, cantautore e cabarettista. Una carriera ricca di successi e soddisfazioni per l’artista nato a Sant’Agata di Puglia il 9 dicembre del 1935. Era ricoverato da alcuni giorni in ospedale, dove è morto stamane. Lo scrive TeleFoggia.

Qualche mese fa lo intervistammo durante uno speciale di SanRemo, durante l’intervista ripercorremmo insieme la sua carriera costellata di grandissimi successi ballati ancora oggi, da “La Zita” a “Lu Maritiello” al successo più importante “Quant’è bell lu prim’ammore”.

E’ stato per decenni la bandiera del Folk e non ha mai nascosto le sue origini di Capitanata. Amava ricordare durante le sue interviste che i suoi inizi da cantante sono dovuti proprio a Manfredonia e alle sue visite in città durante il periodo di Carnevale. “Per me venire a Manfredonia era come andare a Los Angeles, già negli anni ’60 Manfredonia era più emancipata e c’era molto divertimento“, “iniziai a suonare proprio durante una delle feste di Carnevale”, “Tutt’oggi ricordo con piacere il profumo di Manfredonia, la bellezza del corso e del lungomare”

L’ultima intervista di soli 2 mesi fa su Rai1: