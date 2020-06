Morto Paolo D’Angelo, figura storica dell’Avis Manfredonia. Il cordoglio dell’ANMI

L’ANMI, Associazione Marinai d’Italia, si stringe intorno alla famiglia D’Angelo per la perdita del carissimo Paolo, conosciuto da tutti in città come Siccione.

Paolo D’Angelo per una vita si è distinto nel volontariato, contribuendo a fondare e rendere grande la sede AVIS di Manfredonia, ma è stato anche un socio della nostra associazione, partecipando in giro per l’Italia a convegni vari e portando alto il nome della nostra città grazie all’eroismo dimostrato nel 1958 durante l’affondamento del piroscafo Peppinella, su cui lavorava come cuoco. In quell’occasione, mentre si trovava nel Canale della Manica, a rischio della sua stessa vita si prodigò per mettere in salvo l’intero equipaggio.

Caro Paolo, ti porteremo sempre nei nostri cuori.

Il Presidente Lgt. Cav. Leonardo Salice, il Vice Presidente Francesco Paolo Fortunato e l’associazione ANMI Manfredonia