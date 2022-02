Morto Luc Montagnier, punto di riferimento dei No vax

E’ morto a Neuilly-sur-Seine, alle porte di Parigi, il professor Luc Montagnier, premio Nobel per i suoi studi sull’Aids.

Negli ultimi anni era diventato un riferimento dei No vax e un forte sostenitore dell’idrossiclorochina come cura per il Covid. La notizia del decesso circolava da alcune ore sui social. Ora è arrivata la conferma del quotidiano Liberation. Montagnier aveva 89 anni.