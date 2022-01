Morto l’attore Gaspard Ulliel: aveva solo 37 anni

Tragica la notizia odierna che riguarda Gaspard Ulliel. Il noto attore francese purtroppo è deceduto a seguito di un grave incidente.

Gaspard Ulliel, per chi non lo conoscesse, è stato un attore 37enne.

Conosciuto maggiormente per il ruolo di Hannibal Lecter nel film “Hannibal Lecter – Le origini del male”, rilasciato in tutto il mondo il 9 febbraio 2007.

Non solo, l’attore aveva da poco concluso la realizzazione della nuova serie Marvel, Moon Knight, in cui interpretava il ruolo di Midnight Man, l’antagonista.

Quest’ultima sarà infatti la sua prima opera postuma, in uscita a marzo 2022 sulla piattaforma Disney+.

Gaspard Ulliel ha anche vinto il premio César nel 2005 come migliore giovane promessa maschile con il film di Jean-Pierre Jeunet “Una lunga domenica di passioni”.

L’incidente che lo ha coinvolto è avvenuto durante una sessione di sci sulle piste di Rosières, località francese.

La notizia è stata poi confermata ed annunciata dalla famiglia dell’attore attraverso un comunicato condiviso poi dalla Agence France-Presse.

Un brutto momento per il cinema, nonostante la giovane età l’attore aveva già alle spalle diversi ruoli interessanti.