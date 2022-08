Morte Piero Angela: da poco aveva festeggiato 70 anni di lavoro in Rai

Proprio qualche giorno fa Piero Angela raccontava a Superquark di aver lavorato per 70 anni ininterrottamente con la Rai, da prima che esistesse la TV, avendo cominciato in Radio.

“Grazie Piero Angela di averci accompagnato per tutti questi anni, se n’è andato un pezzo di storia italiana”