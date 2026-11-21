Morte De Gennaro Morte De Gennaro, critiche durissime ai pm. Il fratello di Borsellino: "Responsabili di istigazione al suicidio"

Sulla morte di Gianni De Gennaro la procura di Grosseto apre un fascicolo per istigazione al suicidio

Gianni De Gennaro, ex capo della Polizia ed ex direttore del DIS, è morto oggi, sabato 21 novembre 2026, all'età di 78 anni.



Secondo quanto riportato da fonti investigative e dal Corriere della Sera, De Gennaro si sarebbe tolto la vita con un colpo di pistola nella sua villa di campagna in Toscana, dove si era recato da solo.

Sulla morte di Gianni De Gennaro la procura di Grosseto apre un fascicolo per istigazione al suicidio. Lo si apprende mentre prosegue il sopralluogo degli inquirenti nella casa vicino a Magliano in Toscana dove è stato trovato morto l’ex capo della polizia.

"La morte di De Gennaro, a mio avviso, vede la procura di Caltanissetta come responsabile di istigazione al suicidio. Si tratta di un'inchiesta che non era di competenza di questa Procura ma, semmai, di Palermo. Si è trattato di un'iniziativa messa in campo per togliere delle responsabilità ai Ros e ai servizi segreti sulla sparizione dell'agenda rossa. Per spostare quindi l'attenzione sulla Polizia". Lo ha detto all'agenzia di stampa Ansa Salvatore Borsellino, fratello del giudice Paolo

Contro i pm di Caltanisetta ed i giornali si sono scagliati anche molti componenti del mondo politico.

