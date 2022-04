Morta Giusi Ferré

É morta la scorsa notte Giusi Ferré, decana del giornalismo di moda italiana, 76 anni. Era malata da tempo, ma ha continuato a lavorare fino all’ultimo giorno. Aveva in comune il cognome con il noto stilista ma non era parente anche se aveva avuto con lui un solido rapporto professionale negli anni 80 e 90

I suoi capelli rossi erano il suo punto di riconoscimento.

Insieme al suo abbigliamento nero.

Ha intervistato e scritto dei più famosi da Giorgio Armani a Miuccia Prada passando per Karl Lagerfeld, sempre attenta alla nota insolita e al dettaglio curioso in tutti i suoi scritti.

Milanese, figlia di una sarta e un tranviere aveva iniziato da giovanissima e ha maneggiato abilmente la sua machina da scrivere fino alla morte senza mai cedere all’uso del computer. Il « format» Buccia di Banana, diventò una storica rubrica di costume e moda del settimanale Io Donna sugli scivoloni di stile delle celebrità, a cui ha dedicato un libro edito da Rizzoli e che ha ispirato la trasmissione televisiva.