Monza-Juventus: probabili formazioni, precedenti e dove vederla in TV e streaming

Monza e Juventus arrivano alla settima giornata di Serie A con il desiderio di riscattare un inizio di stagione altalenante e insufficiente per entrambi i club. I biancorossi hanno conquistato il primo punto della stagione pareggiando 1-1 con il Lecce, mentre la squadra di Allegri è reduce dal k.o. casalingo in Champions contro il Benfica.

Qui il Monza

Il club di Silvio Berlusconi ha perso le sue prime tre partite casalinghe in Serie A. Prima dei brianzoli, le uniche squadre ad aver perso le prima quattro interne di campionato sono state Benevento e Treviso. L’esonero di Stroppa e l’arrivo di Palladino. Un solo punto conquistato contro il Lecce e tanta voglia di fare bene e tentare di imboccare la via della salvezza.

Qui la Juventus

La Juventus è imbattuta in campionato ma ha totalizzato quattro pari. L’ultima volta che i bianconeri hanno portato a casa cinque pareggi di fila nelle prime sette di campionato, è stato nella stagione 1972/73. Altro campanello d’allarme il seguente: gli uomini di Allegri non vincono in trasferta dal 25 aprile 2022.



Dove vederla

Monza-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.

Precedenti di Monza-Juventus

Monza-Juventus non si è mai giocata in campionato, essendo i brianzoli partecipanti alla Serie A per la prima volta. In diverse occasioni, però, le due squadre si sono incrociate, tra amichevoli, tornei e Coppa Italia. La prima amichevole vinta dalla Juventus a Monza risale all’estate del 1966, 4-2 il risultato. I gol sono opera di Favalli, Zigoni (doppietta) e Menichelli. Il primo Monza-Juventus di Coppa Italia è un momento storico. Il 29 agosto 1976 si gioca allo stadio Gino Alfonso Sada, impianto che il Monza ha abbandonato nel 1987. La gara vede esordire la Juventus guidata da Giovanni Trapattoni. Neanche la pioggia frena un buon afflusso di pubblico, incuriosito nel vedere i bianconeri alla prima uscita ufficiale. Finisce 1-1, al gol dell’esordiente Boninsegna risponde Braida, storico collaboratore di Galliani. Le altre due volte che si confrontano Monza-Juventus in Coppa Italia sono nel 1978 e nel 1986.

Probabili formazioni

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, P.Marì, Izzo; Birindelli, Sensi, Rovella, C.Augusto; Pessina, Mota, Caprari. Allenatore: Palladino. A disposizione: Cragno, Marrone, Caldirola, Carboni, Barberis, Machin, Colpani, Valoti, F.Ranocchia, Molina, Gytkjaer, Ciurria, Vignato.

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Bremer, Bonucci, Danilo; McKennie, Paredes, Miretti; Di Maria, Vlahovic, Kostic. Allenatore: Allegri (squalificato, in panchina Landucci). A disposizione: Szczesny, Gatti, Kean, Pinsoglio, Rugani, Soulé, Barbieri, Fagioli, Barrenechea, Iling-Junior.