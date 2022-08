“Monte sia Capitale della Cultura di tutti e non di una parte”

Nei mesi scorsi, anche durante la campagna elettorale per le comunali, più volte abbiamo avuto modo di dire a chiare lettere che la candidatura di Monte Sant’Angelo a Capitale Italiana della Cultura 2025 sia una cosa importante che noi avremmo sostenuto, e sosterremo, anche in altre sedi istituzionali, qualora ce ne dovesse essere bisogno.

Intanto, apprendiamo che, nei giorni scorsi, il Sindaco d’Arienzo, con un proprio decreto, ha nominato i componenti del Comitato Tecnico Scientifico con compiti di consulenza tecnico-scientifica.

Del Comitato fanno parte personalità del mondo della cultura e delle arti e rappresentanti di diversi Enti pubblici, Università, Associazioni Culturali del territorio.

Cosa che ci lascia sgomenti è, però, la totale assenza di coinvolgimento del Consiglio Comunale, delle Forze Politiche – consiliari ed extraconsiliari – nelle scelte effettuate dal Sindaco e dalla maggioranza, segno, evidentemente, che Progetto Comune si crede autosufficiente e, cosa ancora più chiara, che la candidatura di Monte a Capitale Italiana della Cultura 2025 viene vista come qualcosa di parte e non di tutti.

Coinvolgere tutte le Forze Politiche della città, ripetiamo non solo consiliari, sono segno di forza, di disponibilità al dialogo, di apertura alle idee altrui, a meno che il Sindaco e Progetto Comune non credano che siano ostacolo alle loro scelte, perchè di questo ora bisogna parlare: queste sono le scelte dell’Amministrazione e non del Consiglio Comunale, delle Forze Politiche e Sociali della città.

E perchè, inoltre, non coinvolgere nel Comitato anche le Istituzioni scolastiche di Monte?

Perchè questo modo di agire? Perchè fare di un appuntamento importantissimo, di rilevanza nazionale e internazionale, una cosa di parte e non di tutti?

Auspichiamo un ripensamento del Sindaco e di Progetto Comune quale segno di apertura a queste nostre proposte politiche.

(Fonte: Movimento politico A MONTE – Monte Sant’Angelo)