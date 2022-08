“Monte Sant’Angelo Summer Festival 2022”, il programma estivo

“Monte Sant’Angelo Summer Festival 2022”, il programma degli eventi estivi nella Città dei due Siti UNESCO

Dopo la partenza con i grandi appuntamenti di FestambienteSud, Bollicine di Puglia e Green Note entra nel vivo il programma degli eventi estivi nella Città di Monte Sant’Angelo, promosso dal Comune con “la preziosa collaborazione di associazioni e imprese”. In programma attività per bambini, serate danzanti, incontri e dibattiti, iniziative sportive, concerti, iniziative letterarie, dj set. Tra le iniziative l’importante partecipazione di Monte Sant’Angelo alla 79° edizione della mostra internazionale del cinema di Venezia con Mònde e la presentazione del film di Abel Ferrara girato proprio in città.

Il programma

LUGLIO

17-29 | h 9.30-13/14.30-19 | Castello | Mostra “LA NUOVA DAUNIA” (ArcheoArte)

21-24 | XVIII ed. FESTAMBIENTESUD (Legambiente)

28/7 e 5-11-20/8 | Foresta Umbra (c/o Elda Hotel) | GREEN NOTE – Gargano Jazz and Food (Scopro, Parco, Regione, Teatro Pubblico. Info e biglietti 0884594685)

29 | h 17 | Sala conferenze Biblioteca | “BLS-D adulto e pediatrico laico, manovre di primo soccorso e di rianimazione cardiopolmonare” (Un Monte di idee)

30 | h 19.30 | Castello | BOLLICINE DI PUGLIA – Festival regionale degli spumanti pugliesi (AIS Puglia)

AGOSTO

04 | h 21 | Piazza de Galganis | “CHIP, MICRO FESTIVAL DI INNOVAZIONE SOCIALE” (Venti da Sud)

05 | h 21.30 | Piazza Cappelletti | concerto COMFORTABLY SOUND

06 | h 15 | Villa comunale-Piazza Beneficenza | 10^ CORRIMONTE (Montanari doc)

06-21 | h 9.30-13/14.30-19 | Castello “GARGANO ONIRICO FRA BORGHI E PAESAGGI”, mostra di Salvatore Marchesani

08 | h 20 | Chiostro delle Clarisse | SERATA DANZANTE (Centro Sociale)

h 21 | BALCONI D’AMORE (ARCI gay Foggia)

08-14 | h 18 | Palazzetto dello sport Polivalente, via Marcisi | “1° TORNEO CITTADINO GIOVANILE” (A.S.D. Olimpia)

09 | h 17 | Pulizia zona Castello | “MONTE PULITA” (Un Monte di idee)

10 | h 21.30 | Piazza de Galganis | concerto RIONE JUNNO in Tarant Beat Project

h 21.30 | Piazza Cappelletti | ARTISTI DI STRADA – Laboratorio ludico ricreativo per bambini

11 | h 21.30 | Villa Comunale | ARTISTI DI STRADA – Spettacolo burattini

h 21.30 | Piazza Duca d’Aosta | concerto ORCHESTRA POPOLARE DI MONTE SANT’ANGELO

12| dalle h 10 | Piazza de Galganis | XI ed. IL RADUNO DEI SUONATORI DI TARANTELLA Workshop-Stage-Corsi-Incontri-Concerti (Museca e StudioUno)

h 20.30 | Atrio Madonna della Libera | CONCERTO AL TRAMONTO “Sonorità Napoletane” (Amici della Musica)

13 | h 18 | Piazza de Galganis | NATI PER LEGGERE (UDI Gargano)

14 | h 21 | BALCONI D’AMORE (ARCI gay Foggia)

16 | h 20 | Scalinata Via Maraldo | UNA SCALINATA DI LIBRI (Comune/Legambiente)

dalle h 11 | “SULLA FRANCIGENA AL CREPUSCOLO” (Monte Sant’Angelo Francigena)

h 21.30 | Piazza de Galganis | concerto LUCIO DALLA STORY

17 | h 18.30 | Largo del Seminario | “LEZIONE DI YOGA” a cura di A. Gorgoglione (Un Monte di idee – Info e biglietti +39 347 2996495)

h 20 | Scalinata Via Maraldo | UNA SCALINATA DI LIBRI (Comune/Legambiente)

h 21.30 Piazza de Galganis | Proiezione film “LA SIGNORA MATILDE: GOSSIP DAL MEDIOEVO” e incontro con gli autori

18 | h 20 | Scalinata Via Maraldo | UNA SCALINATA DI LIBRI (Comune/Legambiente)

h 20 | Chiostro delle Clarisse | SERATA DANZANTE (Centro Sociale)

h 22 | Largo Dauno | DJ SET

19 | h 20.30 | Auditorium “Principe” | spettacolo musicale/teatrale “MONTESANTANGELO” (Li Sammecalere)

20 e 21 | dalle h 11 | TORNEO DI BASKET c/o nuovo campo da basket, zona 167 (ASD “Nuovo Basket”)

21 | Atrio Madonna della Libera, h 20.30 | CONCERTO AL TRAMONTO TIME2QUARTET (Amici della Musica)

22-27 | h 9.30-13/14.30-19 | Castello | Mostra di pittura e scultura “ANTOLOGIA ARTISTICA” di Michele Affatato

22 | h 21.30 | Piazza Carlo D’Angiò | ARTE DI STRADA

22-27 | h 19 | “Tomba di Rotari” | VII ed. FESTIVAL DELLE PICCOLE COSE (Rhymers’ club)

23 | h 19 | Località Sitizzo | “NOTTE SOTTO LE STELLE”, degustazione prodotti tipici (Un Monte di idee – Info e biglietti +39 324 6009424)

h 21.30 | da Piazza della Libertà | ARTE DI STRADA

25 | h 17 | Pulizia zona Castello | “MONTE PULITA” (Un Monte di idee)

h 20 | Atrio Madonna della Libera | SERATA DANZANTE (Centro Sociale)

h 22 | Largo Dauno | DJ SET

30 | h 20 | Chiostro delle Clarisse | SERATA DANZANTE (Centro Sociale)

31 | h 18.30 | Largo del Seminario | “LEZIONE DI YOGA” a cura di A. Gorgoglione (Un Monte di idee – Info e biglietti +39 347 2996495)

h 19.30 | Piazza de Galganis | “NATURA E SCUOLA: L’EDUCAZIONE CHE CURA”, progetto SCIENZA SERVIZIEVOLE IN CAMMINO con Daniela Lucangeli (in marcia da Torino a Matera). Convegno con la collaborazione degli Istituti scolastici di Monte Sant’Angelo, dell’I.C. “Manicone-Fiorentino” di Vico del Gargano, Liceo Musicale “M. Immacolata” di San Giovanni Rotondo (Scienza servizievole in cammino in collaborazione con Monte Sant’Angelo Francigena verso la quarta edizione della Settimana dell’Educazione)

SETTEMBRE

2 | MONTE SANT’ANGELO ALLA 79° MOSTRA INTERNAZIONALE DEL CINEMA DI VENEZIA (Presentazione programma Festival Mònde durante la festa di presentazione del film “Padre Pio” di Abel Ferrara e presentazione progetto “TASTES FROM MONTE SANT’ANGELO”)

3 | h 20.30 | Atrio Madonna della Libera | CONCERTO AL TRAMONTO “L’Estro della Romanza” (Amici della Musica)

6 | h 9 | Piazza Beneficenza | LA STORIA IN BICI / Pedalata Roma-Santa Maria di Leuca (in collaborazione con ASD MTB di Monte Sant’Angelo)

8 | 34^ ed. I MULI BARDATI (Associazione I muli bardati)

11 | 2° SLALOM Città di Monte Sant’Angelo (Gargano Racing Team)

18 | 2^ ed. 50 K ULTRAMARATONA DEL GARGANO (Asd Gargano 2000)

Altri importanti appuntamenti:

28/9 – 01/10 | FESTA PATRONALE in onore di San Michele Arcangelo

29/9 – 01/10 | XXIV convegno nazionale AIDU – Associazione Italiana Diritto Urbanistico (Università di Foggia)

6-9/10 | V^ ed. MÒNDE – FESTA DEL CINEMA SUI CAMMINI (MAD e Apulia Film Commission)

#LaCittàdeidueSitiUNESCO | www.montesantangelo.it