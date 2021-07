“Monte Sant’Angelo Summer Festival” 2021, il programma degli eventi estivi nella Città dei due Siti Unesco

È la cultura, con eventi di respiro nazionale, la grande protagonista del “Monte Sant’Angelo Summer Festival 2021”, il programma degli eventi estivi organizzato dall’Amministrazione comunale (Assessorati alla Cultura e Turismo, Welfare, Sport) in collaborazione con le associazioni che allieterà le giornate di fine luglio, agosto ed inizio settembre, di turisti e cittadini. Una ventina gli appuntamenti in programma in tutto il territorio de #LaCittàdeiDueSitiUnesco, con un’omogenea e trasversale proposta per fasce d’età ed interessi.

Dopo le celebrazioni dei due siti UNESCO (25 giugno decennale del riconoscimento UNESCO delle tracce longobarde e il 7 luglio delle faggete vetuste della Foresta Umbra) entra nel vivo il programma degli eventi estivi a Monte Sant’Angelo.

Lo scorso weekend hanno aperto il cartellone due interessanti appuntamenti: la XVII edizione di “FestAmbienteSud” ed il concerto dell’ “Orchestra Roma Tre” promosso con il Teatro Pubblico Pugliese e l’Associazione Amici della Musica. Quest’ultimo appuntamento ha rappresentato un’anteprima del Festival di Musica da Camera di Monte Sant’Angelo “Classica a Monte” (organizzato in collaborazione con “Parsifal” in programma il 4-5-7 agosto (ore 21) nel Chiostro delle Clarisse.

Musica e cultura a braccetto in contesti originali e con artisti di rilievo anche per la X edizione del “Raduno dei Suonatori di Tarantella” (31 Luglio c/o Via Torre dei Giganti, 1 agosto c/o Chiostro delle Clarisse; a cura dell’Associazione “Museca”), per “Green Note – Gargano Jazz&Food (28 luglio, 4-7-16 agosto c/o Foresta Umbra Elda Hotel; a cura di Agenzia Scopro, Elda Hotel, Teatro Pubblico Pugliese, Parco Nazionale del Gargano e Comune di Monte Sant’Angelo) e “Notte di Note: Carmine Padula in concerto” in occasione della “Notte dei Borghi dei Desideri” (10 agosto ore 21 c/o il Chiostro delle Clarisse a cura di Comune di Monte Sant’Angelo, Teatro Pubblico Pugliese e Associazione “Borghi più belli d’Italia”).

A completare l’ampia offerta culturale del “Summer Festival 2021” la VI edizione del “Festival delle Piccole Cose” (29-30-31 agosto ore 21 c/o il Chiostro delle Clarisse), la presentazione di “La democrazia rappresentativa e le diverse vie della partecipazione” libro di Antonio Nasuti (30 luglio ore 19 c/o Piazza de Galganis, a cura del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati) e la IV^ edizione di “Dalla Francingena al crepuscolo” per camminatori (16 agosto dalle ore 15.30 c/o Madonna degli Angeli; a cura di “Monte Sant’Angelo Francigena”).

Per le famiglie ed i più piccini tornano “Nati per Leggere” (8 e 22 agosto ore 18 c/o Piazza de Galganis; a cura di UDI Gargano) ed il torneo di “Streetball” (20-21 agosto c/o il Campetto Via G. Bisceglia; a cura di ASD Nuovo Basket).

Ed a proposito di sport ben tre sono i grandi eventi in programma: “La CORRIMONTE riparte dai ragazzi” (7-8 agosto; a cura del Gruppo Podistico Montanari DOC), la II^ edizione della “XCO dei Due Siti Unesco” di Mountain Bike (28 agosto, a cura dell’Asd Mtb Monte Sant’Angelo Race Team) ed il 1° “Slalom Città di Monte Sant’Angelo” di auto da corsa (5 settembre; a cura dell’ASD Gargano Racing Team).

“La Città dei due Siti UNESCO non poteva che puntare su un’offerta culturale di qualità per caratterizzare il cartellone estivo – dichiara Rosa Palomba, Assessore alla Cultura e Turismo -. Ringrazio in primis le associazioni cittadine per essersi messe a disposizione ed aver contribuito all’organizzazione di un programma che, nonostante la delicata fase pandemica e tutte le difficoltà che ne conseguono, è ben nutrito e con appuntamenti molto interessanti che, ne sono certa, contribuiranno ad aggiungere un motivo ulteriore per i turisti ed i cittadini dei territori limitrofi per venire a Monte Sant’Angelo e trascorrere le loro vacanze o anche qualche serata all’insegna del relax”.