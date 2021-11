Monte Sant’Angelo si organizza per Natale

Attività commerciali, imprese e associazioni della città, insieme per l’organizzazione del Natale.

È quanto è accaduto ieri sera nella sala del Museo Etnografico Tancredi, un primo importante passo per la nascita di un comitato stabile che possa mettere in rete le diverse realtà della nostra comunità per rendere la stessa sempre più viva e attrattiva.

La macchina organizzativa è partita,i motori si sono scaldati…a breve ci saranno aggiornamenti!!!

Natale Insieme Monte Sant’Angelo