Monte Sant’Angelo: La protesta dei commercianti del centro, “lavori pubblichi danneggiano gli operatori”

Venerdì scorso (11 marzo 2022) una delegazione di operatori economici della zona storica della nostra Città si è recata presso il Comune, per manifestare le proprie fondate preoccupazioni per i danni che stanno procurando alle loro attività i lavori di ristrutturazione della Villa Comunale e di sistemazione della Piazza Carlo d’Angiò, nei pressi della Basilica.I primi procedono molto a rilento in aperta violazione degli obblighi contrattuali; gli altri sono bloccati da ormai due mesi.

Questa situazione, che si protrarrà per altri mesi, ostacolerà il flusso turistico della primavera in arrivo e aggraverà la crisi degli esercizi commerciali di quella zona, già pesantemente danneggiati dalla istituzione illegittima dell’AREA PEDONALE URBANA (APU).La istituzione dell’APU, inoltre, capriccio personale di un Assessore comunale tollerato dal Sindaco D’Arienzo, ha contribuito a disertificare il Corso principale della nostra Città, facendo perdere di valore a un gran numero di immobili, ormai del tutto inutilizzati.La grave colpa dell’Amministrazione D’Arienzo è sotto gli occhi di tutti.

Né gli Amministratori né i Responsabili comunali, incuranti degli interessi legittimi degli operatori economici di quella zona, programmano con un minimo di razionalità e controllano l’esecuzione dei lavori.Il cantiere di Piazza Carlo d’Angiò, inoltre, ci induce a rendere esplicita una semplice osservazione.Dov’è finito tutto il vecchio asfalto escavato?Siccome per le norme vigenti è un rifiuto speciale, è stato portato in discarica? E in quale discarica?

C’è, forse, un collegamento tra quell’asfalto escavato e il materiale utilizzato come stabilizzante lungo la strada che, nella zona Galluccio, porta alla Palestra in costruzione?Chiediamo al Sindaco D’Arienzo e all’Assessore Fusilli di rispondere a queste nostre legittime domande.Chiediamo al Comando locale dei Carabinieri Forestali di fare luce su questa problematica, al fine di chiarire che tutto sia avvenuto nel rispetto delle norme vigenti.

Monte S. Angelo, 13 marzo 2022

La Rinascita Possibile