Monte Sant’Angelo: istituite aree di sosta a pagamento

Con Ordinanza n. 11 del 1 marzo 2021 del Responsabile del Settore “Sicurezza, Viabilità e SUAP” sono istituite le aree di sosta a pagamento in Via Vittorio Emanuele e Via Tancredi.

ATTIVI I PARCOMETRI!

Sosta a pagamento, nei giorni FERIALI, dalle ore 9 alle 13 e dalle 16 alle 20:

VIA VITTORIO EMANUELE (tratto di strada dall’incrocio di via Carbonara all’incrocio con via Sacro Cuore di Gesù) lato destro a salire in direzione via Carbonara dal civico 141 al civico 163;

VIA VITTORIO EMANUELE, lato che costeggia il marciapiede di piazza della Libertà (monumento ai Caduti) dall’incrocio con via Cavallotti fino al civico 54 di via Vittorio Emanuele;

VIA TANCREDI, lato destro a scendere in direzione via Manfredi, dal civico 44 al civico 2. Tariffe: 1 euro all’ora, 0,30 per la sosta breve per frazioni di 15 minuti. Sosta nella stessa area di parcheggio per massimo 2 ore consecutive. La ricevuta dell’avvenuto pagamento, rilasciata dal parcometro dovrà essere chiaramente esposta sul cruscotto o all’interno del parabrezza ed essere completamente visibile nella parte frontale. La mancata esposizione o la parziale occultazione dello stesso, equivale a mancanza e sarà sanzionata a termini di legge. Nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l’orario prepagato, come risulta dalla ricevuta esposta, saranno contestate le violazioni previste dal Codice della Strada.

Divieto di sosta nei giorni FESTIVI dalle 9 alle 22 solo in Via Vittorio Emanuele.

Per info: Polizia Municipale +39 0884 566208 | vigili@montesantangelo.it