Monte Sant’Angelo ha la sua “Casa degli abbracci”

L’assessorato al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo in collaborazione con il Centro sociale per anziani “San Michele Arcangelo” hanno donato la “Casa degli abbracci” alla Casa di riposo “San Michele Arcangelo”. Con la Casa degli abbracci – “accorciamo le distanze e torniamo a emozionarci, stretti in un abbraccio nuovo” – ha dichiarato il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo. Per Agnese Rinaldi – “è il fiore all’occhiello del progetto ‘Natale con i tuoi nonni… l’amore non va in vacanza’”.

“Ritornare ad abbracciarsi. Sentire il calore umano che questo gesto è in grado di regalare. Farlo arrivare soprattutto a chi in questo difficile periodo ha sofferto la lontananza dai propri cari, la possibilità di sentirli vicini, di sentire il calore di una carezza”. Lo spiega il Sindaco d’Arienzo il senso della “Casa degli abbracci”.

Piero, figlio di Sipontina, 81 anni, non vedeva la mamma da settembre. “È stata un’emozione unica poter rivedere e riabbracciare finalmente mia madre dopo tanti mesi. Grazie a chi ha permesso tutto questo” – ha dichiarato un emozionatissimo Piero.

“La Casa degli abbracci fa parte di un progetto più ampio che promuoviamo ormai da tre anni insieme al Centro sociale per anziani, ‘Natale con i tuoi nonni… l’amore non va in vacanza’” – spiega l’Assessore al Welfare della Città di Monte Sant’Angelo, Agnese Rinaldi, che aggiunge – “Gli anni scorsi abbiamo fatto una vera e propria festa nelle strutture socio-assistenziali, la Casa di riposo, l’Rsa e l’Rssa, ma quest’anno abbiamo dovuto re-inventare tutto. Nonostante questo siamo riusciti a donare un po’ di calore, di magia, di amore ai nostri nonni e alle famiglie e questa è la cosa più bella”.

La “Casa degli abbracci” è stata montata presso la Casa di riposo “San Michele Arcangelo”, la struttura che nella seconda fase dell’epidemia è stata anche investita da un focolaio.

“Con questo abbraccio facciamo tornare un po’ il sorriso ai nostri anziani e alle loro famiglie” – termina il Sindaco d’Arienzo.

