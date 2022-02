Monte Sant’Angelo guida l’associazione Borghi più belli d’Italia in Puglia. Rosa Palomba eletta coordinatrice

“Cari amici,sono felice ed orgoglioso di annunciarvi che il nostro assessore all’istruzione/cultura/turismo, Rosa Palomba, è stata eletta coordinatrice per la Puglia dell’Associazione “I Borghi Piu’ Belli D’Italia”.Un importante riconoscimento al suo lavoro, a quello dell’Amministrazione, all’intera Città che in questi anni, grazie alla sua saggia guida, ha portato il nostro brand #LaCittàdeidueSitiUNESCO a livelli nazionali e internazionali rafforzando la nostra reputazione e immagine.Un lavoro complesso, frutto di un grande gioco di squadra e di rete che prima della pandemia stava dando anche importanti risultati soprattutto dal punto di vista delle presenze. Complimenti Rosa e grazie alla tua professionalità, alla tua dedizione e al tuo impegno, siamo riusciti a portare nella nostra città un ambito riconoscimento.Per Monte Sant’Angelo significa tanto: significa un’occasione in più, significa poter progettare e promuovere insieme ad una importante e forte rete regionale e nazionale il brand ma anche le potenzialità dei borghi e delle sue comunità.Un onore ma anche un onere, quindi, che sono certo riuscirai a portare avanti con altrettanti risultati. Complimenti Rosa, in bocca al lupo e buon lavoro: Monte Sant’Angelo è fiera di te!”

