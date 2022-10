Domenica di Carta

9 ottobre 2022

Come ogni anno, il 9 ottobre torna la “Domenica di Carta”, l’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, volta a far conoscere ed apprezzare l’immenso ed inestimabile patrimonio archivistico e libraio custodito da Archivi di Stato e biblioteche.

Non mancherà l’Archivio di Stato di Foggia che, con apertura domenicale straordinaria, apre le sue porte a cittadine e cittadini con la Mostra “Monte Sant’Angelo e le zone verdi di Capitanata”. Tra pregevoli carte, disegni ed atlanti del ‘600-‘800 si andrà alla scoperta dell’antico territorio di Capitanata, con uno sguardo al passato sì, ma anche al futuro: la mostra si inserisce infatti in un ciclo di eventi volti a sostenere la candidatura di Monte Sant’Angelo capitale della cultura 2025, quale volano per promuovere il nostro territorio.

Il programma:

9 ottobre

ORE 9:00/13:00 Mostra “Monte Sant’Angelo e le zone verdi di Capitanata”

Sala Mostre Palazzo Filiasi e Palazzo di Corso Garibaldi 31/A

(manifestazione con ingresso gratuito)