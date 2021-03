“Monte Sant’Angelo comunità organizzata”: dal 19 marzo al 2 giugno le attività del Tavolo permanente sulla legalità perché “il cambiamento è solo insieme”

“La mafia e la criminalità organizzata si combattono con una comunità organizzata” – dichiara il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, coordinatore per la Puglia di Avviso Pubblico, l’associazione nazionale degli Enti locali antimafia. Verso la Carta per l’impegno alla legalità. È questo l’obiettivo del percorso di partecipazione dedicato alla cittadinanza attiva e alla legalità, “Monte2022: il cambiamento è solo insieme”, ciclo di incontri e presentazioni per scrivere tutti insieme e con importanti esponenti dell’antimafia sociale la “Carta per l’impegno alla legalità”. Pietro Grasso, Renato Natale, Paolo Lattanzio, Daniela Marcone, Michele Emiliano, l’Arcivescovo Moscone, Arcangela Petrucci e il ricordo di don Peppe Diana, Peppino Impastato, dei fratelli Luciani, di Giovanni Falcone i protagonisti degli appuntamenti che si terranno tutti in diretta streaming sui canali Facebook del Comune di Monte Sant’Angelo e di Avviso Pubblico.

“Il Tavolo permanente sulla legalità è un percorso che parte dal 2018 con tutte le agenzie educative del territorio, scuole, parrocchie, associazioni, enti e organizzazioni con l’obiettivo di promuovere la cultura della legalità” – dichiara il Presidente del Consiglio comunale della Città di Monte Sant’Angelo, Giovanni Vergura.

Le associazioni e gli Enti che vorranno aderire al Tavolo potranno inoltrare il modulo scaricabile sul sito istituzionale www.montesantangelo.it entro il 30 aprile.

Il programma:

Venerdì 19 marzo ore 10.30 “Casal di Principe, il ruolo di Don Peppe Diana e della chiesa nella lotta alla mafia” con il Sindaco di Casal di Principe e la sorella di don Peppe Diana.

Sabato 20 marzo: dalle ore 9 “Primavera della legalità”, posa simbolica di vasi con fiori negli Istituti scolastici e successivamente nel centro storico; ore 18.30 “La Puglia celebra la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie promossa da Libera e Avviso Pubblico” con Michele Emiliano, Arcivescovo Moscone, Marcone e Dabbicco (Libera), Abbaticchio e d’Arienzo (Avviso Pubblico), Arcangela Petrucci, Giuliano Foschini.

Giovedì 8 aprile “Cyberbullismo, il web tra legalità e sicurezza”; lunedì 12 aprile “Il ruolo della Commissione parlamentare Antimafia e il ricordo di Stefano Fumarulo”; lunedì 19 aprile “Paolo Borsellino parla ai ragazzi”, Pietro Grasso presenta il suo ultimo libro; mercoledì 28 aprile “Donne che vogliono vivere libere”; dal 5 al 9 maggio, nell’ambito del festival Michael, la rassegna “Michael e la legalità”; domenica 23 e lunedì 24 maggio XXIX anniversario della Strage di Capaci con la seduta monotematica del Consiglio Comunale della Città di Monte Sant’Angelo per la discussione e l’approvazione della “Carta per l’Impegno alla Legalità”; la chiusura è affidata alla Festa della Repubblica del 2 giugno con la cerimonia di consegna di una copia della Costituzione della Repubblica Italiana a tutti gli studenti che compiranno 18 anni nell’anno 2021.

“Monte Sant’Angelo Comunità organizzata” è il claim scelto per il TAVOLO PERMANENTE SULLA LEGALITÀ promosso da: Comune di Monte Sant’Angelo (Presidenza del Consiglio Comunale | Assessorato alla cultura, turismo, istruzione | Assessorato al welfare), Avviso Pubblico | Associazione nazionale Enti locali antimafia, Regione Puglia | #Pugliapartecipa, Istituto comprensivo “Giovanni Tancredi – Vincenzo Amicarelli”, Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”, Istituto superiore “Gian Tommaso Giordani” In collaborazione con Fondazione “Giovanni Falcone” | Azione cattolica dell’Arcidiocesi | Pro Loco | Associazione Bantù.

Le attività sono realizzate con il cofinanziamento della Regione Puglia nell’ambito delle attività dell’avviso pubblico “Pugliapartecipa”.

Tutti gli incontri si terranno in live streaming su www.facebook.com/ComuneMonteSantAngelo e www.facebook.com/AvvisoPubblico

#ilcambiamentoèsoloinsieme #Monte2022 #Pugliapartecipa

www.montesantangelo.it