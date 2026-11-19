Monte Sant'Angelo
Monte Sant'Angelo celebra la giornata mondiale dei Diritti dei Bambini
Monte Sant'Angelo celebra la giornata mondiale dei Diritti dei Bambini
A cura di Ilsipontino
19 novembre 2026 06:39
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MONTE SANT'ANGELO CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI
Venerdì 20 novembre, con welFAREdiCOMUNITÀ 365, parleremo di diritti con le bambine e i bambini nelle scuole e daremo il benvenuto ai nuovi nati della nostra comunità con una festa in Biblioteca.
In mattinata | Auditorium Principe
“Il sogno di Matteo”, spettacolo teatrale per le classi della scuola primaria.
Nelle classi della scuola dell’infanzia
“I diritti dei bambini” e “La valigia della pace”.
Ore 18 | Sala conferenze della Biblioteca comunale “Ciro Angelillis”
Un momento dedicato ai diritti dei bambini, la festa dei nuovi nati e la consegna delle Pigotte.