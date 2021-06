Monte Sant’Angelo celebra i 10 anni dal riconoscimento UNESCO delle tracce longobarde nel Santuario dell’Arcangelo Michele

Venerdì 25 giugno serata/evento in Piazza Giovanni Paolo II “Monte Sant’Angelo longobarda: da 10 anni patrimonio UNESCO” con la partecipazione straordinaria di Marco Morandi e Fabrizio Moro (biglietti terminati). Domenica 27 giugno in programma la “notte bianca del patrimonio culturale”, laboratori per ragazzi nel Museo Etnografico Tancredi e la VI edizione della “Notte romantica nei Borghi più belli d’Italia”.

25 giugno 2011 – 25 giugno 2021: le tracce longobarde del Santuario di San Michele Arcangelo sono iscritte da 10 anni nella prestigiosissima lista dei Beni patrimonio mondiale dell’Umanità tutelati dall’UNESCO, l’Agenzia delle Organizzazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura.

“Da dieci anni la nostra città si fregia di un riconoscimento di pregio come quello dell’UNESCO che ci ha proiettato sulla scena internazionale e sul quale abbiamo basato il nostro brand #LaCittàdeidueSitiUNESCO. Un riconoscimento che ci riempie d’orgoglio e che merita di essere festeggiato con un grande evento. ‘Monte Sant’Angelo longobarda’ sarà, seppur con i limiti dettati dal Covid, una grande festa, uno straordinario momento per ritornare a festeggiare e ad incontrarci nelle piazze” – dichiara il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

“Per questo decennale volevamo un programma di eventi di grande qualità, che esaltasse e promuovesse al meglio il nostro immenso patrimonio, il nostro riconoscimento UNESCO. Continuiamo così il nostro lavoro di promozione che da quattro anni mira sempre più a innalzare la nostra offerta turistica attraverso il brand #LaCittàdeidueSitiUnesco” – dichiara l’Assessore alla cultura e al turismo, Rosa Palomba.

25 GIUGNO SERATA/EVENTO “MONTE SANT’ANGELO LONGOBARDA” – Per celebrare questo importante evento, il Comune di Monte Sant’Angelo – in collaborazione con il Santuario di San Michele Arcangelo, il Centro studi micaelici e garganici dell’Università di Bari e l’Associazione Italia Langobardorum – promuove la serata evento “Monte Sant’Angelo longobarda” che si terrà in Piazza Giovanni Paolo II alla quale prenderanno parte: il Sindaco di Monte Sant’Angelo Pierpaolo d’Arienzo, l’Assessore alla cultura e al turismo Rosa Palomba, l’Arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo, Padre Franco Moscone, il Rettore del Santuario Padre Ladislao Suchy, la Direttrice del Centro studi micaelici e garganici dell’Università di Bari Immacolata Aulisa, il Vicepresidente della Regione Puglia Raffaele Piemontese.

Importanti gli interventi musicali: Marco Morandi e Claudia Campagnola “da “Chiamatemi Mimì” – omaggio a Mia Martini”, special guest Fabrizio Moro. Conduce: Metis Di Meo.

L’evento – a cui si potrà accedere solo con biglietto la cui prenotazione è andata sold out – si terrà in Piazza Giovanni Paolo II: alle ore 20.30 è prevista l’apertura dei varchi e alle ore 21.30 l’inizio della serata/evento.

TANTI GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA PER DOMENICA 27 GIUGNO.

Ore 11 | Foresta Umbra (ritrovo presso Museo naturalistico) BIKE IN FORESTA | coop. Ecogargano (info e prenotazioni: 0884 562062)

Ore 11 e ore 16 | MeTA (Museo Etnografico Tancredi) “I LONGOBARDI PER I PIÙ PICCOLI, laboratori didattici per famiglie nel MeTA – Museo Etnografico Tancredi: Paolo Diacono… per un giorno e Alfabeti a confronto. A seguire, inaugurazione “Stanza dei Longobardi” e distribuzione volumi. Info e prenotazioni: 0884 565520 – 340 8517339.

Ore 20 | Castello “MONTE SANT’ANGELO GASTRONOMICA”, degustazione delle quattro eccellenza gastronomiche di Monte Sant’Angelo (pane, olio, caciocavallo, ostie piene). A seguire “PASSEGGIATA IN NOTTURNA NEL CASTELLO” con visita guidata Info e prenotazioni: 0884 562062.

Dalle ore 20 | Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”), “ANTIQUA ROSA: il gioiello architettonico”, presentazione ed esposizione della linea di gioielli dedicati al territorio realizzati da Silvia Lì.

“NOTTE BIANCA DEL PATRIMONIO CULTURALE”, aperture straordinarie dei Beni culturali dalle ore 19 fino alle ore 23. Castello | Musei TECUM del Santuario | Battistero di San Giovanni in Tumba (detto “Tomba di Rotari”) | MeTA (Museo Etnografico Tancredi) i monumenti coinvolti.

Inoltre, sarà promossa la VI edizione de “La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia” | “L’amore per l’arte” insieme all’Associazione Borghi più belli d’Italia.

In chiusura, alle ore 22, in Piazza Cappelletti, COMFORTABLY SOUND Acoustic trio (con Raffaella Carbonelli, Bernardo Bisceglia, Raffaele Fidanza).