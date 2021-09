Monte Sant’Angelo. Azzarone: “D’Arienzo sindaco esemplare e persona straordinaria. Solidarietà da tutte le democratiche e i democratici di Capitanata”

Pierpaolo D’Arienzo è un sindaco esemplare e una persona straordinaria, al quale si deve la rinascitadi Monte Sant’Angelo dopo l’infamia dello scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose.

Insieme ad un gruppo di giovani amministratori e consiglieri comunali del Partito Democratico e della società civile ha saputo coniugare, come pochi in Capitanata, legalità ed efficienza amministrativa, promozione dello sviluppo e riqualificazione della città.

Non per caso è stato individuato come il punto di riferimento pugliese dell’associazione Avviso Pubblico, l’associazione degli amministratori pubblici che s’impegnano a promouovere la cultura della legalità democratica.

Le minacce e le intimidazioni subite in questi anni sono la conferma di quanto abbia saputo agire per scardinare consolidati meccanismi di pressione e inquinamento dell’azione di governo della città.

A Pierpaolo, alla sua famiglia, alla comunità del Partito Democratico e a tutti i cittadini di Monte Sant’Angelo esprimo la solidarietà ed il sostegno di tutte le democratiche e i democratici di Capitanata.