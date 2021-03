Monte Sant’Angelo: 38 sono gli attuali positivi

Sono 1795 le dosi di vaccino somministrate nel centro vaccinale del Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) di Monte Sant’Angelo alla data dell’8 marzo 2021.

A questo numero si aggiungono tutti gli operatori sanitari e scolastici, nostri concittadini, che hanno ricevuto il vaccino in diverse sedi della provincia di Foggia.

I numeri. Gli attuali positivi al Covid-19 sono 38 e dall’inizio della pandemia sono 540 i guariti e 30 i decessi.

Ringrazio ancora tutti gli operatori sanitari che si prendono cura dei nostri pazienti e la macchina organizzativa dell’ASL per la velocità e la precisione con la quale stanno gestendo questa delicata ed importante fase.

Potrebbe sembrare inutile e scontato ripeterci che non dobbiamo abbassare la guardia, ma così non è.

Le varianti sono difficili da gestire, i casi stanno aumentando di nuovo, sembra che andremo verso altre restrizioni.

Proprio ieri il presidente della Regione Emiliano ha emesso l’ordinanza che prevede, tra le altre cose, alcune restrizioni, come il “divieto di stazionare con persone non conviventi o non appartenenti al proprio nucleo familiare nei pressi degli istituti scolastici, nelle piazze, nelle pubbliche vie…” e il divieto di asporto dai bar dalle ore 18.

Qui trovate tutte le informazioni: https://bit.ly/3rIRFTe Quindi, per favore, siamo tutti responsabili: rispettiamo le regole, sempre.