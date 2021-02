Montanari a Londra: la storia di Emanuela ed Arturo

Oggi vi raccontiamo la storia di Emanuela, originaria della Puglia, che insieme a suo marito Arturo, ha deciso di dar vita ad un progetto ispirato alle tradizioni di famiglia, aprendo un coffee shop artigianale con tutti i prodotti tipici del Gargano.

Ciao sono Emanuela e vivo in Inghilterra da quasi 4 anni, mio marito, invece, è qui in UK da oltre 20 anni.

Un anno fa abbiamo deciso di portare qui, nel regno Unito, i nostri due bimbi e probabilmente l’idea di aver riunito tutta la famiglia ci ha portato a costruire un progetto che potesse garantirci una stabilità economica nel tempo. Siamo originari della Puglia, precisamente a Monte Sant’Angelo, qui i miei genitori hanno un locale, un coffee shop, ben avviato, sempre colmo di tante persone, amici, visti gli anni trascorsi; per tale ragione a mio marito ed a me ci è venuta in mente l’idea a di seguire “le tradizioni di famiglia”…ma, in terra straniera e così step by step abbiamo dato vita al nostro progetto, ovvero un coffee shop, il New Coffe Jolly Ltd situato nel Surrey.

Mio marito, Arturo, scelse Londra tanti anni fa per le mode del momento e per le numerose opportunità lavorative che offriva; io la scoprii 9 anni fa durante un viaggio scolastico e me ne innamorai completamente. Da qui la decisione poi di sceglierla come meta 4 anni fa…mai scelta fu più azzeccata, visto che, è proprio qui che conobbi il mio Arturo.

Il nostro coffee shop come specificato prima, prende il nome da un’attività di famiglia., da noi si possono trovare infatti: il vero caffè italiano, le torte fatte in casa, dal profumo inconfondibile ed anche un angolo magico e tutto made in Puglia, anzi made in Gargano, in quanto è proprio da lì che arrivano tutti i prodotti che offriamo: dal pastificio Casa Prencipe che si occupa della pasta, al biscottificio Non Solo Pane di Donato Taronna che ci fornisce dolci tipici e salati, dall’olio prodotto nelle nostre valli, ai formaggi e sott’oli tipici della nostra amata Puglia. Ogni singola azienda che produce questi prodotti per noi, è un’azienda scelta col cuore, un’azienda alla quale siamo legati da un qualcosa che va oltre il lato professionale, ovvero l’amore per le nostre radici, le nostre origini, l’Italia.

Come hai vissuto la pandemia da Covid 19? Il Covid ci ha messo e continua a metterci a dura prova, non è stato semplice gestire i problemi derivanti da questa situazione di lockdown, ha ostacolato la spensieratezza dei nostri figli ed ha stravolto la nostra quotidianità, ma, insieme a mio marito abbiamo deciso di non piangerci addosso, abbiamo reagito, per il nostro bene e soprattutto per il bene dei nostri figli ed in qualche modo siamo andati avanti, nonostante tutto.

