Molo21, Tari: “La quarta rata si pagherà?”. Mansueto vuole chiarezza

Per alcune settimane il dibattito pubblico cittadino è stato incentrato (giustamente) sugli aumenti della Tari ad alcune attività commerciali, nonché sui notevoli disservizi, sempre collegati alla Tari, creati nei confronti di numerosi concittadini e concittadine costretti a fare file lunghissime presso gli uffici comunali per la risoluzione di numerose problematiche.

Ebbene, dopo un incontro svolto con le attività commerciali interessate dagli aumenti, il Sindaco Rotice è intervenuto con un video postato sui social in data 14 ottobre u.s., affermando di aver risolto il problema; in modo particolare, ha dichiarato che le predette attività non avrebbero dovuto pagare la quarta rata della Tari.

Abbiamo appreso con favore questa notizia, pur consapevoli che questo pasticcio creato dall’Amministrazione ricade in termini economici su tutta la collettività; in altri termini, saremo sempre noi cittadini a pagare!

Ciò detto, con un comunicato di qualche giorno fa, l’assessora Lauriola ha affermato, contrariamente a quanto dichiarato dal Sindaco, che “la 4^ rata sarà RIMBORSATA” e che “a breve, saranno comunicate le modalità di relativa richiesta di contributo erogato dal Comune di Manfredonia a beneficio di queste specifiche categorie”.

Dunque, dalla lettura del comunicato si evince chiaramente che le attività interessate dagli aumenti dovranno prima pagare la quarta rata, salvo poi chiedere ed eventualmente ottenere il rimborso.

Neppure nel Consiglio Comunale tenutosi l’8 novembre appena trascorso l’Assessora Lauriola è stata in grado di fornire chiarimenti, limitandosi a parlare di un rimborso da elargire tramite un fondo a sostegno delle attività commerciali colpite dagli aumenti.

In disparte il cambio di rotta rispetto a quanto dichiarato dal Sindaco, le domande sorgono spontanee e meritano risposte chiare e inequivocabili: entro quando sarà possibile chiedere il rimborso? Entro quando l’Amministrazione intende rimborsare la quarta rata? Il rimborso della quarta rata sarà integrale oppure in misura inferiore? Come intende giustificare l’Amministrazione questa confusione da un punto di vista amministrativo e contabile, atteso che ad oggi alcun atto è stato adottato. Come intende giustificare l’Amministrazione questo ennesimo pasticcio alla Corte dei Conti?

Chiediamo chiarezza!

Giovanni Mansueto (coordinatore di Molo 21).