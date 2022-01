Molo21: “Solidarietà all’assessore Rignanese”

Apprendiamo del vile atto intimidatorio commesso nei confronti dell’Assessore di Monte Sant’Angelo Generoso Rignanese.

A lui e all’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo, già vittima in passato di simili atti intimidatori, esprimiamo solidarietà e vicinanza.

La violenza utilizzata nei confronti degli amministratori locali non può e non deve trovare spazio nella vita delle nostre città. Quando poi i bersagli diventano le istituzioni significa che c’è bisogno di maggiore impegno da parte di tutti per sconfiggerla.

La criminalità è un cancro da estirpare, e solo uniti possiamo farcela.

Siamo certi che questi avvenimenti non potranno rallentare, o frenare, in alcun modo, il processo politico intrapreso sin dall’inizio dall’Amministrazione Comunale di Monte Sant’Angelo, improntato al rispetto del principio di legalità dell’agire politico e amministrativo.

Invitiamo, dunque, Generoso e tutta l’Amministrazione Comunale a proseguire senza remore il percorso intrapreso, con l’auspicio che l’autore di questo vile gesto sia individuato nel più breve tempo e consegnato alla giustizia.

Associazione “Molo 21”