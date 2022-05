Molo21: referendum sulla giustizia del prossimo 12 Giugno, si faccia il sorteggio

In occasione dei referendum abrogativi sulla giustizia che si terranno il 12 giugno 2022, Molo 21 ritiene che gli scrutatori debbano essere sorteggiati tra gli iscritti presenti nelle relative liste elettorali.

Siamo certi che l’Amministrazione comunale non utilizzerà pratiche politiche ancestrali “superando così il modus operandi delle scelte discrezionali e precostituite” così come già manifestato dal Sindaco Rotice in una dichiarazione rilasciata in occasione delle elezioni amministrative, allorquando invitava, ad esempio, gli altri candidati sindaci ad individuare gli scrutatori tra i concittadini disoccupati.